Mit Ballkleid: Camille Gottlieb ehrt ihre Oma Grace Kelly

Camille Gottlieb (27), Enkelin der legendären Grace Kelly (✝52), sorgte bei dem diesjährigen Monaco Red Cross Ball für Furore. Die Tochter von Prinzessin Stéphanie von Monaco (60) und Jean Raymond Gottlieb wählte ein Kleid, das eine Hommage an ihre verstorbene Großmutter darstellte. Ihr maßgeschneidertes Ballkleid, entworfen von Elisabetta Franchi, war inspiriert von Grace Kellys ikonischem Look aus dem Hitchcock-Film "Das Fenster zum Hof" von 1954. Camille kombinierte das Kleid, das mit floralen Silberverzierungen und einem auffälligen, hohen Schlitz modernisiert wurde, mit einer eleganten Cartier-Halskette – ein Hinweis auf die Marke, die bereits ihre Großmutter mit glamourösem Schmuck versorgte. Der französischen Gala erklärt sie, ihre Großmutter sei eine Modeikone gewesen.

Camille, die auf Social Media Eindrücke des Abends mit ihren Followern teilte, schrieb unter anderem: "Dank Elisabetta Franchi konnte ich meiner Großmutter mit diesem wunderschönen Kleid Tribut zollen." Ihre Ähnlichkeit mit der verstorbenen Prinzessin ließ viele staunen. Neben Camille waren auch Fürst Albert II. (67), Fürstin Charlène (47) sowie ihr Halbbruder Louis Ducruet (32) in Begleitung seiner Frau Marie beim Gala-Event anwesend. Camille, die seit Jahren die Jugendabteilung des Monegassischen Roten Kreuzes leitet, ist ein regelmäßiger Gast des festlichen Balls und setzt sich leidenschaftlich für wohltätige Zwecke ein – ganz in der Tradition ihrer berühmten Großmutter, die einst selbst für zahlreiche philanthropische Projekte bekannt war.

Dass Camille oft mit ihrer Großmutter verglichen wird, empfindet sie als besondere Ehre. In einem Interview verriet sie einst, dass sie alle Filme von Grace Kelly gesehen habe und es als "das größte Kompliment" ansehe, ihr ähnlich zu sein. Camille, die 2017 die Organisation Be Safe Monaco gründete, zeigt, dass das Engagement für andere in ihrer Familie Tradition hat. Ihre Mutter Stéphanie vermittelt diese Werte seit ihrer Kindheit: "Meine Mutter hat mir immer beigebracht, wie wichtig es ist, anderen zu helfen." Auch Grace Kelly widmete sich in ihrer Zeit als Prinzessin von Monaco leidenschaftlich dem Wohl anderer, ein Vermächtnis, das Camille sichtlich gerne fortführt.

Instagram / camillerosegottlieb Camille Gottlieb bei der Gala für das Rote Kreuz, Juli 2025

Getty Images Marie Ducruet, Louis Ducruet, Camille Gottlieb, Fürstin Charlène und Fürst Albert II. von Monaco.

Getty Images Influencerin Camille Gottlieb präsentiert ein Kleid, das an ihre Oma Grace Kelly erinnert.