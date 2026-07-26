Prinzessin Alexandra und Vater sind seit Jahren getrennt

Prinzessin Alexandra von Hannover feierte am 20. Juli ihren 27. Geburtstag, doch an ihrer Seite fehlt weiterhin eine der wichtigsten Personen ihres Lebens: ihr Vater Ernst August von Hannover (72). Seit dem Nationalfeiertag in Monaco im November 2008 hat sich der Royal nicht mehr bei einem offiziellen Termin mit seiner jüngsten Tochter gezeigt. Damals war Alexandra gerade einmal neun Jahre alt und stand mit Mama Caroline von Hannover (69) und Ernst August bei den Feierlichkeiten auf dem Balkon. Bis heute ist dieser Auftritt der letzte offizielle gemeinsame Moment von Vater und Tochter im Fürstentum.

Dabei hatte für Caroline von Hannover nach schweren Schicksalsschlägen zunächst alles nach einem Happy End ausgesehen: Nach dem Tod ihrer Mutter Grace Kelly (†52) und dem tragischen Unfalltod ihres zweiten Ehemanns Stefano Casiraghi fand sie 1999 mit Ernst August von Hannover neues privates Glück. Am 23. Januar gaben sich Caroline und Ernst August das Jawort, kurz darauf kam ihre gemeinsame Tochter Alexandra zur Welt. Das Trio zeigte sich in den ersten Jahren häufig bei Auftritten in Monaco, besonders der stolze Vater und sein Nesthäkchen sorgten bei Nationalfeiertagen und gesellschaftlichen Terminen für süße Fotomomente. Doch nach dem 19. November 2008 verschwand Ernst August aus diesem familiären Bild. Erst bei der Hochzeit von Prinz Christian von Hannover (41) und Alessandra de Osma im März 2018 in Lima wurden Alexandra und ihr Vater wieder am gleichen Ort gesichtet – allerdings ohne gemeinsame Fotos, Alexandra erschien damals in Begleitung ihres Langzeitfreundes Ben-Sylvester Strautmann.

Nicht nur mit Alexandra, auch mit seiner Ehefrau Caroline von Hannover zeigt sich Ernst August seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ihr letzter gemeinsamer offizieller Auftritt als Paar liegt ebenfalls weit zurück: Im Juni 2009 wurden die beiden beim Internationalen Reitturnier von Monte-Carlo an der Seite von Fürst Albert und Charlotte Casiraghi (39) gesehen. Warum Ernst August seither sowohl bei Terminen mit seiner Tochter als auch mit seiner Ehefrau fehlt, haben Caroline und er bis heute nicht öffentlich erklärt.

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Imago Prinzessin Alexandra von Hannover, Madrid, 2019

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Getty Images Ernst August von Hannover und Caroline von Hannover, Mai 2008

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Getty Images Caroline von Hannover im Mai 2023