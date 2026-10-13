Selten: Prinzessin Stéphanie zeigt sich mit allen Kindern

Prinzessin Stéphanie von Monaco (61) hat bei der Global Gift Gala in Monte-Carlo für einen seltenen Familienmoment gesorgt. Gemeinsam mit ihren Töchtern Camille Gottlieb (28) und Pauline Ducruet (32) sowie ihrem Sohn Louis Ducruet (33) posierte sie auf dem roten Teppich. Auch Louis' Ehefrau Marie war dabei. Ein gemeinsamer öffentlicher Auftritt der Prinzessin mit allen drei Kindern ist eher selten. Besonders Pauline zeigt sich nur gelegentlich bei solchen Veranstaltungen. Für den Charityabend hatte sich Stéphanie ein langes rotes Kleid mit Volants ausgesucht, während ihre Kinder ebenfalls elegant gekleidet waren.

Bei der Veranstaltung stand allerdings nicht nur die Fürstenfamilie im Mittelpunkt. Die Global Gift Foundation sammelt mit ihrer Gala Spenden für Projekte, die Kinder, Frauen und Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützen. Zu den begünstigten Organisationen gehörte diesmal auch Fight Aids Monaco, die Stiftung, die Stéphanie 2004 selbst gegründet hat. Wie Point de Vue berichtet, zahlten die rund 200 Gäste jeweils 1.500 Euro für ihre Teilnahme. Dafür erwartete sie im Hôtel de Paris unter anderem ein Drei-Gänge-Menü. Auch einige bekannte Gesichter aus der Film- und Sportwelt waren vertreten. So ließ sich Schauspielerin Eva Longoria (51) den Abend nicht entgehen. Alexandra Leclerc, die Ehefrau von Formel-1-Star Charles Leclerc (28), zeigte in einem hellblauen Kleid mit Schleppe ihren Babybauch.

Stéphanies drei Kinder stammen aus zwei früheren Beziehungen. Louis und Pauline sind die gemeinsamen Kinder der Prinzessin und ihres früheren Partners Daniel Ducruet. Camille ging aus ihrer Beziehung mit Jean-Raymond Gottlieb hervor. Während Louis und Camille ihre Mutter häufiger zu öffentlichen Veranstaltungen begleiten, ist Pauline bei solchen Terminen seltener zu sehen. Umso ungewöhnlicher war es, dass die Geschwister diesmal gemeinsam mit Stéphanie vor die Kameras traten. Die jüngere Schwester von Fürst Albert II. (68) engagiert sich seit vielen Jahren im Kampf gegen Aids. Mit ihrer Stiftung Fight Aids Monaco unterstützt sie Betroffene und setzt sich dafür ein, das Bewusstsein für die Krankheit zu stärken.

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Imago Marie Ducruet, Louis Ducruet, Prinzessin Stéphanie von Monaco, Camille Gottlieb und Pauline Ducruet bei der Global Gift Gala in Monaco

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Imago Prinzessin Stéphanie, Eva Longoria, Alexandra Leclerc, Camille Gottlieb und Pauline Ducruet bei der Global Gift Gala in Monaco

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Imago Bei der Global Gift Gala im Hôtel de Paris Monte‑Carlo: Marie Ducuret, Louis Ducruet, Prinzessin Stéphanie, Camille Gottlieb und Pauline Ducruet

Imago Bei der Global Gift Gala in Monaco: Prinzessin Stéphanie mit Camille Gottlieb