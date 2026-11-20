Quizfans dürfen sich freuen: RTL schickt Günther Jauch (70) in diesem Jahr gleich mit zwei festlichen Ausgaben von Wer wird Millionär? ins Rennen. Die Weihnachtsspecials werden am 25. und 26. Dezember jeweils zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten möchte, kann beide Folgen bereits vorab beim Streamingdienst RTL+ sehen. In jeder Sendung treten zunächst acht Kandidaten in der Auswahlrunde gegeneinander an. Nur wer sich dort durchsetzt, darf auf dem Ratestuhl Platz nehmen. Zum Fest erwartet die Teilnehmer allerdings eine besondere Überraschung: Ein lebender Weihnachtsbaum überreicht allen, die es auf den begehrten Stuhl schaffen, einen zusätzlichen Überraschungsjoker.

Trotz der festlichen Zusatzhilfe bleibt der grundsätzliche Ablauf der Quizshow unverändert. Nach der Schnellraterunde muss sich der erfolgreiche Kandidat den Fragen von Günther, der kürzlich seinen Klo-Kaktus verschenkte, stellen. Das Ziel ist weiterhin, sich Schritt für Schritt bis zur Million vorzuarbeiten. Bevor das Spiel beginnt, steht wie gewohnt eine wichtige Entscheidung an: Sicherheits- oder Risikovariante? Wer sich für die sichere Option entscheidet, kann nach Erreichen der 16.000-Euro-Stufe nicht mehr unter diesen Betrag zurückfallen. Dank des weihnachtlichen Geschenks stehen außerdem vier Joker zur Verfügung. Wer hingegen auf diese Absicherung verzichtet und die Risikovariante wählt, kann im Special sogar auf fünf Joker zurückgreifen.

Die Weihnachtsspecials von "Wer wird Millionär?" sind seit Jahren ein fester Bestandteil des Feiertagsprogramms bei RTL. Seit 2024 setzt der Sender dabei auf zwei Ausgaben statt auf eine einzelne Sendung. Wie Quotenmeter berichtete, verfolgten im vergangenen Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag 2,85 Millionen Menschen die Quizshow. Am darauffolgenden Tag schalteten 2,64 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielten die beiden Specials 2025 Marktanteile von 13,9 beziehungsweise 11,7 Prozent. Noch mehr Publikum hatte die Weihnachtsausgabe 2023 vor die Bildschirme gelockt: Damals waren 3,17 Millionen Zuschauer dabei, als Günther seinen Kandidaten die Fragen stellte. Ob die beiden diesjährigen Folgen mit dem zusätzlichen Joker an diese Quoten anknüpfen können, wird sich nach den Feiertagen zeigen.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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