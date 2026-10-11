Olly Murs machte diese extreme Challenge für den guten Zweck

Um ein Zeichen für UNICEF zu setzen, ging Olly Murs (42) nun an seine körperlichen Grenzen: Der britische Sänger hat rund 400 Kilometer laufend, rudernd und radfahrend zurückgelegt – und das innerhalb von fünf Tagen. Dabei ging es von Manchester Uniteds Old Trafford bis zum Londoner Stadion von West Ham. Das Ganze hatte das Ziel, Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation im Rahmen von Soccer Aid zu sammeln. Das Besondere: Die genaue Route und die täglichen Etappen erfuhr der Sänger jeweils erst am selben Morgen. Im Gespräch mit The Sun verriet der Künstler, warum ausgerechnet eine Reise nach Rumänien für ihn unter anderem der Auslöser war, an der Challenge teilzunehmen.

Dort besuchte Olly Hilfsprojekte von UNICEF und traf unter anderem auf die ukrainische Mutter Oksana, die mit ihrem damals sieben Monate alten Baby vor dem Krieg geflohen war und nun in einer UNICEF-Einrichtung in Rumänien lebte. "Mitten in einem Krieg, ganz allein, ohne Familie, ohne Freunde – ihre Geschichte war schwer zu hören", erzählte der Musiker. "Und acht Wochen später wurde ihr Haus in der Ukraine bombardiert. Das rückt vieles in die richtige Perspektive." Mit der Aktion wollte der Sänger, der ebenfalls Kinder hat, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Vor der Challenge hatte er aber abermals Respekt: "Es macht mir wirklich Angst, weil es so schwer ist, sich auf etwas vorzubereiten, wenn man die Entfernungen nicht kennt", schilderte er im Gespräch.

Mit der Aktion, die das 20-jährige Jubiläum von Soccer Aid for UNICEF feierte, war der Sänger jedoch äußerst erfolgreich: Mit seiner Challenge sammelte er allein durch die Spendenkampagne insgesamt über ca. 980.000 Euro. Privat ist der Musiker seit einiger Zeit Familienvater: Mit seiner Frau Amelia hat er Tochter Madison und Sohn Albert. Musik steht für ihn aktuell eher im Hintergrund. "Ich genieße es wirklich, einfach zu Hause zu sein und nicht mehr zu singen – außer für meine Kinder", erzählte er. Dass er dabei nicht immer auf begeisterte Zuhörer trifft, nimmt er mit Humor.

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Getty Images Olly Murs nach dem Zieleinlauf während der Aktion "Olly Murs: Into The Unknown", 2026

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Imago Olly Murs feiert im Queen Elizabeth Olympic Park den Abschluss seiner 400‑km‑Charity‑Challenge für Unicef, 2026

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Instagram / ollymurs Olly Murs, Frau Amelia und Tochter Madison verkünden zweite Schwangerschaft, April 2025