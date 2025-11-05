Olly Murs: Sixpack-Show und Familienglück in Orlando

Olly Murs (41) hat seinen durchtrainierten Körper in Orlando zur Schau gestellt. Der Sänger, bekannt für Hits wie "Heart Skips A Beat", genießt aktuell seinen Urlaub im Universal Volcano Bay Wasserpark. Dort posierte er strahlend in weißer Badehose und präsentierte stolz seine definierten Bauchmuskeln. Zusammen mit seinem besten Freund Mark Wright (38) genoss er die Auszeit in Florida, begleitet von weiteren Freunden wie Peter Crouch (44), Abbey Clancy (39), Denise Van Outen und Holly Willoughby (44). Besonders auf Instagram teilte Olly die Urlaubsmomente und schrieb dazu: "Eine Woche zum Erinnern".

Der Musiker hat offensichtlich viel Arbeit in sein neues Aussehen gesteckt. Noch zu Beginn des Jahres hatte Olly ein striktes zwölfwöchiges Trainings- und Ernährungsprogramm begonnen, um seinen sogenannten "Dad Bod" in Form zu bringen. Unterstützung fand er durch ein Team von Profis, und die Ergebnisse lassen sich sehen. Während ihres Aufenthalts in Orlando amüsierte sich die Gruppe nicht nur auf den Fahrgeschäften der Freizeitparks, sondern auch beim Karaoke und in Harry Potter World, wo sich Olly und Mark stilecht als Hogwarts-Schüler mit Zauberstäben und Umhängen präsentierten.

Privat könnte es für Olly gerade nicht aufregender sein. Der Sänger und seine Frau Amelia, die im September ihr zweites Kind, einen Jungen namens Albert, begrüßten, genießen das Familienleben. Das Paar, das bereits eine 17 Monate alte Tochter hat, hatte 2023 geheiratet. Olly verriet kürzlich Entertainment Daily!, dass er von dem Übergang zu einer Familie mit vier Personen inspiriert wurde, um ein neues, etwas frecheres Album zu schreiben. "Die Flitterwochenphase ist definitiv vorbei, aber das auf eine lustige Weise", erklärte er im Interview. Seine Erfahrungen als frischgebackener Vater und seine Liebe zu seiner Frau fließen nun in seine Musik ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / ollymurs Olly Murs, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ollymurs Amelia und Olly Murs, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Olly Murs bei der europäischen Premiere von "Better Man" in London