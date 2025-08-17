Olly Murs' Frau spricht über die Zeit nach "brutaler" Geburt

Olly Murs (41) und seine Frau Amelia erwarten voller Vorfreude ihr zweites Baby und sind aktuell Botschafter des Babyclubs "The Parent Hood". Gemeinsam mit ihrer Tochter Madison, die gerade 16 Monate alt ist, engagieren sich der Sänger und seine 32-jährige Ehefrau in der Initiative, die junge Eltern unterstützen soll. Doch trotz der positiven Neuigkeiten und ihrer Rolle als fröhliches Aushängeschild für den Elternclub sprach Amelia in einem Interview mit OK! auch offen über die schwierige Zeit nach der Geburt ihrer ersten Tochter. Besonders die Einsamkeit als junge Mutter bezeichnet sie rückblickend als eine große Herausforderung.

Amelia erinnert sich an die "brutale" Erfahrung ihrer unvorhergesehenen Kaiserschnittgeburt, die sie körperlich und emotional stark gefordert hat. Umso wertvoller sei für sie nun die Gemeinschaft des Elternclubs, wo sie sich mit anderen Müttern über Alltagsprobleme und Erfahrungen austauschen kann. Olly betont, wie wichtig es für beide ist, ehrlich über die Herausforderungen des Elternseins zu sprechen, statt ein idealisiertes Bild zu vermitteln. Neben seinen Vaterpflichten ist der Musiker weiterhin beruflich eingebunden, hat gerade eine Tour abgeschlossen und moderiert noch seine Wochenend-Radiosendung "Heart FM".

Dennoch fiebern beide der Geburt ihres zweiten Kindes entgegen und hoffen, dass Töchterchen Madison und ihre künftige kleine Schwester oder ihr Bruder eine enge Beziehung entwickeln. Vor vier Monaten verkündeten Olly und Amelia die frohe Nachricht ihres erneuten Babyglücks mit einem liebevollen Instagram-Video. In dem schwarz-weißen Clip spazierten die beiden gemeinsam durch die Natur, während Olly seine Tochter auf den Schultern trug. Auf Madisons kleiner Jeansjacke prangten die Worte "Große Schwester". Der Musiker schrieb dazu stolz: "Ein weiteres Murs-Baby ist auf dem Weg".

Instagram / ollymurs Amelia Murs, Olly Murs und ihre Tochter Madison

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seiner Frau und seiner Tochter

Instagram / ollymurs Olly Murs, Frau Amelia und Tochter Madison verkünden zweite Schwangerschaft, April 2025