Baby Nummer zwei: Olly Murs begrüßt Sohn Albert auf der Welt

Olly Murs (41) hat Grund zur Freude: Der Sänger und seine Frau Amelia haben ihr zweites Kind willkommen geheißen. Die frohe Nachricht verkündete der Musiker stolz auf Instagram, indem er ein Foto von sich, Amelia, ihrer gemeinsamen Tochter Madison und dem Neugeborenen teilte. "Wir gehen zu viert. Willkommen auf der Welt, unser kleiner Albert", schreibt Olly überglücklich. Der kleine Albert macht die vierköpfige Familie nun komplett und beschert Madison, die im Frühling ihren zweiten Geburtstag feiern wird, die Rolle einer großen Schwester.

Bereits im April hatten Olly und Amelia die Öffentlichkeit an ihrer Vorfreude teilhaben lassen, als sie die zweite Schwangerschaft mit einem liebevollen Video bekanntgaben. In dem Clip spazierte Madison auf den Schultern ihres Vaters durch einen Park, während ihre Jeansjacke den Schriftzug "Große Schwester" trug. Amelia präsentierte stolz die Ultraschallbilder, und das Paar freute sich darauf, die Familie weiter wachsen zu sehen.

Noch vor der Geburt des kleinen Albert hatten der Sänger und seine Frau bekanntgegeben, dass sie sich bewusst dafür entschieden, das Geschlecht ihres Babys bis zur Geburt nicht zu erfahren. "Ich war bei Madison überzeugt, dass es ein Junge wird. Aber diesmal glaube ich, es ist ein Junge", sagte Amelia damals gegenüber Mirror. Olly hielt dagegen: "Das wäre natürlich toll, aber ich denke eher, es wird ein Mädchen – und ich würde das wirklich lieben." Am Ende des Tages wurde Amelias Intuition nicht getäuscht – der kleine Junge rundet das Familienglück vollends ab.

Instagram / ollymurs Amelia und Olly Murs, Juli 2025

Instagram / ollymurs Amelia und Olly Murs mit ihrem Baby, September 2025

Instagram / ollymurs Amelia Murs, Olly Murs und ihre Tochter Madison