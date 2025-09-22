Nach Geburt: Olly Murs schwärmt von seiner Frau Amelia

Die britische Bodybuilderin Amelia Murs posiert ungeniert in Unterwäsche – und das nur wenige Wochen nach ihrer zweiten Geburt: Olly Murs (41) hat seiner Frau daraufhin in einem rührenden Instagram-Kommentar seine Liebe und Bewunderung ausgesprochen. Schließlich präsentierte die Fitness-Influencerin ihren Körper sichtlich stolz. Das Paar, das eine 17 Monate alte Tochter namens Madison hat, ist Anfang dieses Monats erneut Eltern geworden und hat Sohn Albert auf der Welt begrüßt. Zu einem Video, in dem Amelia ihren Neugeborenen in den Armen hält, schrieb Olly: "Zwei wunderschöne Kinder, eine unglaubliche, großartige Ehefrau. Ich bin ein sehr, sehr glücklicher Mann." Amelia lobte in ihrem Post ihren Körper: "Ich bin dir für immer dankbar dafür, wie du dich verändert hast, um meine beiden wunderschönen Babys auf die Welt zu bringen."

Die zweite Schwangerschaft hatten Olly, der mittlerweile auch großen Wert auf Fitness legt, und Amelia im April dieses Jahres in einem niedlichen Video bekanntgegeben. Darin trugen sie Tochter Madison auf den Schultern, die eine Jacke mit der Aufschrift "BIG SIS" trug. Seit ihrer Hochzeit im Juli 2023 scheint das Paar sein Familienglück in vollen Zügen zu genießen. Während ihrer ersten Schwangerschaft hatte Olly jedoch mit Schuldgefühlen zu kämpfen, da er kurz nach der Geburt von Madison für eine Tour mit Take That aufbrechen musste. Er war als Support-Act bei 2024 vertreten. Den Moment, in dem er realisierte, wie viel er verpasst hatte, beschrieb er als sehr emotional. Im Gespräch mit Mark Wright (38) in ihrer Show Heart Breakfast gestand Olly: "Es war wirklich schwer für mich." Dieses Mal hat er laut Daily Mail versprochen, präsenter zu sein und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen – Windeln wechseln und schlaflose Nächte wohl inklusive.

Auch Amelia thematisiert stets offen die Herausforderungen des Elternseins und betonte im Gespräch mit OK!, dass es auch herausfordernde Tage gibt. Nach der "brutalen" Geburt ihrer Tochter Madison hatte sie mit einer schwierigen Genesung nach einem ungeplanten Kaiserschnitt zu kämpfen, was sie von ihrer Leidenschaft für das Fitnessstudio abhielt. "Der Weg zurück war brutal, und ich wünschte, man hätte mir das mehr gesagt", räumte sie ein. "Vielleicht liegt es daran, dass ich so aktiv bin, aber mir war nicht klar, wie viel ich danach nicht mehr tun können würde." 2021 gewann sie die "Pure Elite Bikini Competition". Seine Bekanntheit erlangte Olly Murs im Jahr 2009 durch seinen Auftritt in der britischen Castingshow "The X Factor", bei der er den zweiten Platz erreichte. In Deutschland feierte er 2012 mit der Single "Heart Skips a Beat" seinen chartrelevanten Durchbruch.

Anzeige Anzeige

Instagram / amelia.murs Olly Murs und Amelia Tank im März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ollymurs Amelia und Olly Murs mit ihrem Baby, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ollymurs Amelia Tank im Urlaub