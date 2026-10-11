"Pretty Little Liars"-Star Keegan Allen wurde überfallen

Keegan Allen (37) ist am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in West Hollywood überfallen worden. Der Pretty Little Liars-Star wollte am 8. Oktober kurz nach 21 Uhr gerade in sein Fahrzeug steigen, als sich ihm zwei maskierte Männer näherten. Wie Page Six unter Berufung auf das zuständige Sheriff's Department berichtet, bedrohte einer der beiden den Schauspieler mit einer silbernen Handfeuerwaffe, der andere hatte ein Messer dabei. Die Täter verlangten seine Uhr und sein Armband. Weil sich das Armband offenbar nicht ohne Weiteres abnehmen ließ, schlug ihm einer der Männer mit der Pistole gegen den Kopf. Keegan erlitt dabei eine Platzwunde an der Stirn sowie eine Gehirnerschütterung und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Räuber flüchteten mit seiner Uhr.

Nach der Gewalttat wandte sich Keegan mit einer emotionalen Botschaft an seine Instagram-Fans. Darin beschrieb der Serienstar die große Angst, die er während des Überfalls ausgestanden hatte. "Zwei junge Männer haben mich mit einer Schusswaffe und einem Messer ausgeraubt. Sie haben mir wegen meiner Uhr mit dem Tod gedroht – und sie hätten es getan! Mein Leben für eine Uhr", schrieb er auf der Plattform.

Mit einem weiteren Satz machte der Serienstar deutlich, wie knapp die gefährliche Situation seiner Ansicht nach ausgegangen war: "Gott hat heute Nacht Nein gesagt." Laut Page Six wurde die Polizei kurz nach 21 Uhr zum Ort des Geschehens gerufen. Die Ermittler fahnden demnach nach den beiden Männern, die nach dem Angriff entkommen konnten. Keegan zeigte sich trotz des Schocks zuversichtlich, dass die Polizei die Täter ausfindig machen werde.

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Getty Images Keegan Allen beim MOCA Benefit 2019 in Los Angeles

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Instagram / keeoone Keegan Allen zeigt sich blutüberströmt

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Getty Images/ Matt Winkelmeyer Keegan Allen bei der "The Neon Demon"-Premiere in Los Angeles