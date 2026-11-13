Lucy Hale macht Hoffnung auf "Pretty Little Liars"-Comeback

Lucy Hale (37) macht Fans von Pretty Little Liars Hoffnung auf eine Rückkehr nach Rosewood. Im Interview mit Entertainment Tonight sprach die Schauspielerin, die in der beliebten Mysteryserie Aria Montgomery verkörperte, über ein mögliches Revival. Ausgerechnet ihr ehemaliger Serienkollege Ian Harding (40) wollte wissen, was es für eine Wiedervereinigung des Casts brauchen würde. "Ich glaube nicht, dass es viel brauchen würde. Ich denke, alle sind bereit und würden es machen wollen", erklärte Lucy. Entscheidend seien vor allem die Terminplanung und eine überzeugende Geschichte. "Ich denke, das Drehbuch muss stimmen, die Handlung muss stimmen", betonte sie. Das Gespräch fand während der gemeinsamen Promotion ihres neuen Hulu-Weihnachtsfilms "The 12 Dates of Christmas" statt, für den die beiden erneut zusammen vor der Kamera standen.

Wie es mit den Figuren nach dem Serienfinale weitergegangen sein könnte, hat Lucy bereits ziemlich genau im Kopf. "Und wo ist Aria? Was macht Aria? Gerade all die Mädchen, die aus Rosewood herausgekommen sind – ich habe das Gefühl, sie können dem niemals wirklich entkommen", überlegte die Schauspielerin. Ihrer Vorstellung nach hätten die Freundinnen ihre Heimatstadt zwar zunächst hinter sich gelassen, wären irgendwann aber dorthin zurückgekehrt. Auch für ihre eigene Rolle sieht Lucy eine klare Zukunft: "Ich glaube wirklich, dass Aria und Ezra noch zusammen sind. Ich glaube, sie haben Kinder. Ich glaube, Aria hat einige Bücher geschrieben." Ian würde die Charaktere bei einem Revival hingegen gerne in Lebenssituationen zeigen, die nicht ganz ihren ursprünglichen Vorstellungen entsprechen. Für den Anlass, der die Clique wieder zusammenbringen könnte, hatte Lucy sofort eine Idee: "Etwa, dass eine Tragödie sie alle zurück nach Rosewood bringt oder so. Es müsste auch eine neue Version von 'A' geben."

Von 2010 bis 2017 begeisterte "Pretty Little Liars" seine Fans über sieben Staffeln hinweg. Neben Lucy gehörten auch Ashley Benson (36), Troian Bellisario (41), Shay Mitchell (39) und Sasha Pieterse (30) zum Hauptcast. Ian verkörperte Arias Lehrer Ezra Fitz, mit dem Aria im Serienfinale schließlich vor den Traualtar trat. Aria war zu Beginn der Handlung erst 16 Jahre alt und noch Schülerin, während der 22-jährige Ezra als ihr Englischlehrer in einem klaren Machtverhältnis zu ihr stand. Was damals als verbotene Romanze erzählt wurde, wirft rückblickend Fragen auf. Auch Lucy hatte erst vor wenigen Wochen betont, dass diese problematische Dynamik bei einer möglichen Neuauflage aufgegriffen und anders behandelt werden müsste.

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Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

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D Dipasupil /Getty Images Ian Harding und Lucy Hale

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