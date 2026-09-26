Toxische Ezria-Liebe in "PLL": Das denkt Lucy Hale darüber

Lucy Hale (37) blickt inzwischen kritisch auf die langanhaltende Liebesgeschichte ihrer Figur Aria Montgomery in Pretty Little Liars zurück. Zu Beginn der Mysteryserie ist Aria erst 16 Jahre alt, während ihr Englischlehrer Ezra Fitz, gespielt von Ian Harding (40), bereits 22 ist. Im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty (39) machte Lucy nun klar, dass mit diesem Alters- und Machtgefälle bei einer Neuauflage anders umgegangen werden müsste. "Es ist einfach interessant, wie sehr wir uns als Menschen weiterentwickelt haben. Ich glaube, das wäre das Erste, was wir in der Serie thematisieren müssten", schilderte die Schauspielerin. Die Storyline aus Sara Shepards gleichnamiger Buchreihe wurde beim Serienstart 2010 noch als verbotene Romanze inszeniert. Das Publikum fand jedoch großen Gefallen an der Liebesgeschichte, sodass das Paar im Finale sogar heiratete.

Und gerade diese romantische Darstellung der Beziehung sorgt nun, 16 Jahre nach der Premiere, weiterhin für Diskussionen. Weshalb die Beziehung damals trotzdem ein großer Teil der Serie wurde, erklärte Lucy ebenfalls: "Meine Figur war mit ihrem Lehrer zusammen, und das war besonders in letzter Zeit ein wenig umstritten. Aber die Serie kam 2010 heraus, also war sie natürlich mit ihrem Lehrer zusammen. So geschah es im Buch, deshalb sollte es auch in der Serie passieren." In Saras Büchern endet diese Verbindung allerdings weitaus früher. Aria trennt sich von Ezra und findet später einen Partner in ihrem Alter. Gegenüber The Daily Beast betonte die Autorin bereits 2011, dass sie die Schüler-Lehrer-Beziehung nicht gutheiße. Auch Showrunnerin I. Marlene King sieht die Geschichte mittlerweile anders. "Was wir heute über Grooming wissen, war nichts, worüber wir vor 15 Jahren gesprochen haben", schilderte sie gegenüber The Hollywood Reporter.

Selbst Schauspielkollege Ian nannte das Machtgefälle dort ebenfalls "völlig unangemessen". Dennoch erklärten Lucy und Ian, weiterhin hinter der Darstellung der Beziehung ihrer Figuren zu stehen. Abseits des kritischen Rückblicks sind Lucy und Ian auch nach dem Ende von "Pretty Little Liars" bald gemeinsam wieder auf der Leinwand zu sehen. Für die romantische Weihnachtskomödie "The Twelve Dates of Christmas" wurden die früheren Serienkollegen erstmals seit "PLL" wieder für ein gemeinsames Projekt gecastet. Lucy übernimmt darin die Rolle der erfolgreichen Ladenbesitzerin Christina Walker. Diese nimmt sich vor, innerhalb von zwölf Wochen auf zwölf Dates zu gehen. Wann der Film veröffentlicht wird, ist noch unbekannt.

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Getty Images Lucy Hale bei den Fashion Trust U.S. Awards 2025

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Lucy Hale und Ian Harding in der ersten Staffel von "Pretty Little Liars"

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D Dipasupil /Getty Images Ian Harding und Lucy Hale