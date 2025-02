Troian Bellisario war bei "Pretty Little Liars" für alle da

Troian Bellisario (39), bekannt aus der Serie Pretty Little Liars, hat in einem Podcast mit ihrer Schauspielkollegin Sophia Bush (42) über die besonderen Beziehungen gesprochen, die sie am Set der erfolgreichen Teen-Drama-Serie aufgebaut hat. Im Gespräch in der aktuellen Folge von Sophias Podcast "Work In Progress" erklärte Troian, dass sich die Schauspielerinnen wie Schwestern gefühlt hätten, obwohl sie aus völlig unterschiedlichen Lebensabschnitten gekommen seien. "Ich habe immer wie die ältere Schwester gewirkt", sagte die 39-jährige Schauspielerin und sprach darüber, wie sie während der Dreharbeiten von 2010 bis 2017 zu einer Art Ersatzfamilie geworden seien.

Die Serie "Pretty Little Liars", die auf den Romanen von Sara Shepard basiert, fokussiert sich auf fünf Teenagerinnen, die von einer anonymen Person bedroht werden. Troian spielte in allen sieben Staffeln die Rolle von Spencer Hastings und teilte sich die Kamera mit Lucy Hale (35), Ashley Benson (35), Shay Mitchell (37), Sasha Pieterse (28) und anderen. Während einige ihrer Kolleginnen wie Ashley und Lucy erst Anfang 20 waren, als die Serie begann, war Troian bereits Mitte 20 und hatte sowohl die High School als auch das College abgeschlossen. Diese Unterschiede hätten zu einer Dynamik geführt, die sie mit der einer echten Familie verglich: Man habe nicht immer beste Freunde sein müssen, sei aber in schwierigen und schönen Momenten zusammengeblieben. "Es fühlte sich an wie eine Heimkehr zu Thanksgiving", brachte Troian das Gefühl auf den Punkt.

Bereits vor "Pretty Little Liars" hatte Troian durch ihren Vater, den erfolgreichen Serienproduzenten Donald P. Bellisario, Kontakte zur Schauspielwelt geknüpft, wollte sich aber einen Namen abseits seines Einflusses machen. Diese Unabhängigkeit zeichnet sie bis heute aus. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin hat sie seit ihrer Hochzeit mit Patrick J. Adams (43), bekannt aus der Serie Suits, auch zwei Kinder. Trotz ihres Erfolgs in Hollywood legt sie großen Wert auf Authentizität und enge zwischenmenschliche Beziehungen, sowohl in ihrer Familie als auch mit früheren Kollegen.

Collection Christophel / ActionPress Lucy Hale, Shay Mitchell, Troian Bellisario und Ashley Benson in "Pretty Little Liars"

Instagram / sleepinthegardn Patrick J. Adams und Troian Bellisario, Schauspieler

