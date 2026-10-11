Sherlock-Holmes-RomCom: Lucy Hale schnappt sich Hauptrolle

Lucy Hale (37) wird zur Detektivin mit einem besonderen Spezialgebiet: In der neuen limitierten Serie "Scarlett Holmes" spielt die Schauspielerin eine moderne Nachfahrin von Sherlock Holmes. Ihre Figur Scarlett hat die außergewöhnliche Beobachtungsgabe ihres berühmten Vorfahren geerbt und nutzt sie, um Liebesrätsel zu lösen. Gemeinsam mit ihrer Assistentin Jane Watson widmet sie sich Fällen rund um Dating, Beziehungen und die große Liebe. Wie der Streamingdienst Roku mitteilt, übernimmt Lucy bei dem Projekt neben der Hauptrolle auch die Funktion der ausführenden Produzentin. Wer Jane Watson verkörpern wird, ist bislang nicht bekannt. Die romantische Mysterykomödie von Jaggi Entertainment soll 2027 exklusiv bei The Roku Channel starten. Ein Deutschlandstart ist bislang nicht angekündigt. Die Drehbücher stammen von Paris Herbert-Taylor und Katie Wilbert, als weitere ausführende Produzenten sind Sophie Tilson und Steve Jaggi beteiligt.

Bei ihren Fällen bekommt es Lucy Hales Figur mit den unterschiedlichsten Tücken des Datinglebens zu tun. Scarlett und Jane helfen ihren Klienten bei heimlichen Schwärmereien, widersprüchlichen Signalen und anderen romantischen Verwicklungen. Jede Folge nimmt dabei eine bekannte RomCom zum Vorbild. Ausgerechnet bei Scarlett selbst versagt ihre Spürnase jedoch: Ihr eigenes Liebesleben bleibt ein ungelöstes Rätsel. Sie verliebt sich in den Podcastproduzenten Ollie Moriarty, der im Geheimen eine Enthüllungsgeschichte über ihre ungewöhnlichen Methoden vorbereitet. Auch diese Rolle ist bislang unbesetzt. Lucy freut sich besonders auf die ungewöhnliche Mischung aus Romantik und Mystery: "Ich bin ein wirklich eingefleischter Fan romantischer Komödien, und 'Scarlett Holmes' hat dieses gewisse Etwas, durch das ich mich ursprünglich in das Genre verliebt habe", erklärte sie laut The Hollywood Reporter. "Sie ist charmant, sexy, lustig und hat viel Herz. Scarlett ist klug, neugierig, ein wenig kompliziert und wie so viele von uns auf der Suche nach Liebe. Ich freue mich riesig darauf, in ihre Rolle zu schlüpfen."

Romantische Geschichten kennt Lucy Hale bereits aus mehreren ihrer bisherigen Projekte. Der Pretty Little Liars-Star war unter anderem in den RomComs "Puppy Love" und "Which Brings Me To You" zu sehen. Für die sechsteilige Weihnachts-RomCom-Serie "The Twelve Dates of Christmas" stand sie zudem wieder gemeinsam mit ihrem früheren "Pretty Little Liars"-Kollegen Ian Harding (40) vor der Kamera. Es war die erste gemeinsame Produktion der beiden seit dem Ende der Mysteryserie. Darin spielt Lucy die Stoffdesignerin Kate Turner, die in der Vorweihnachtszeit an einem Programm mit zwölf Verabredungen teilnimmt. Mit "Scarlett Holmes" verbindet die Schauspielerin nun erneut Romantik und Rätsel und übernimmt dabei wieder die Funktion der ausführenden Produzentin.

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Getty Images Lucy Hale bei AD Celebrates Design Making A Difference in West Hollywood

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Instagram / lucyhale Lucy Hale, Januar 2025

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