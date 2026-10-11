Sonjas erster Termin nach Haralds Tod geht unter die Haut

Königin Sonja (89) kehrt in die Öffentlichkeit zurück – und das mit einem Termin, der kaum emotionaler sein könnte. Am Montag, dem 12. Oktober, besucht die Witwe von König Harald V. (†89) das Nationalarchiv in Oslo. Es ist ihr erster offizieller Auftritt seit dem Tod ihres Ehemanns und dem Ende der anschließenden Hoftrauer. Wie das norwegische Königshaus am Freitagnachmittag mitteilte, wird sich die 89-Jährige dort ausgewählte Zeichnungen und persönliche Botschaften ansehen. Dabei handelt es sich um die zahlreichen Grüße, die Menschen nach Haralds Tod vor dem königlichen Schloss niedergelegt hatten. In Briefen, Bildern und persönlichen Zeilen hatten die Norwegerinnen und Norweger ihrer Trauer Ausdruck verliehen. Begleitet wird Sonja bei ihrem Besuch von Kultur- und Gleichstellungsministerin Lubna Jaffery. Damit rückt die Anteilnahme der Bevölkerung ins Zentrum ihrer Rückkehr auf das öffentliche Parkett.

Dass die Erinnerungsstücke überhaupt bewahrt werden konnten, ist einer aufwendigen Aktion zu verdanken. Die Schlossgärtner sammelten die Botschaften auf dem Schlossplatz regelmäßig ein und brachten sie anschließend zum Nationalarchiv am Sognsvann. Inzwischen werden die Erinnerungsstücke gesichtet: Eine repräsentative Auswahl soll in Archivkartons verpackt und im gesicherten Bergmagazin des Nationalarchivs dauerhaft aufbewahrt werden. Zahlreiche Zeichnungen und Botschaften wurden außerdem fotografiert, damit sie auch digital für die Nachwelt erhalten bleiben. Nationalarchivarin Inga Bolstad erklärte in einer Pressemitteilung des norwegischen Königshauses: "Die Botschaften, die auf dem Schlossplatz niedergelegt wurden, drücken auf einzigartige Weise aus, was König Harald für uns, das norwegische Volk, bedeutete." Außerdem betonte sie: "Wir freuen uns, Königin Sonja viele der Botschaften aus der Bevölkerung zeigen zu können."

Mit dem Tod ihres Mannes hat sich Sonjas Rolle grundlegend gewandelt. Mehr als 35 Jahre lang stand sie als Königin an Haralds Seite, bevor ihr Sohn Haakon VIII. (53) den Thron übernahm. Seine Frau Mette-Marit (53) ist seitdem Königin von Norwegen. Ein vollständiger Rückzug aus dem öffentlichen Leben kommt für Sonja jedoch nicht infrage: Das Königshaus führt sie weiterhin als aktive Repräsentantin, die auch nach dem Thronwechsel offizielle Aufgaben übernimmt. Der Besuch im Nationalarchiv verbindet nun gleich zwei besondere Momente – ihren ersten Termin nach der Hoftrauer und das Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Gleichzeitig erhält Sonja dabei einen unmittelbaren Eindruck davon, wie groß die Anteilnahme im Land nach Haralds Tod war.

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Getty Images Königin Sonja von Norwegen bei der Treueeid-Zeremonie im Stortinget in Oslo

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Getty Images Königin Sonja legt während der Trauerfeier in der Osloer Domkirche eine Rose auf den Sarg von König Harald V., 9. September 2026

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise, König Haakon, Königin Mette-Marit und Königin Sonja gedenken König Harald V. in Oslo