Mit einem musikalischen Abend möchte König Haakon VIII. (53) all jenen seine Wertschätzung zeigen, die das norwegische Königshaus nach dem Verlust von König Harald V. (†89) unterstützt haben. Für den 25. November ist deshalb eine Veranstaltung geplant. An der Seite seiner Mutter, Königin Sonja (89), will Haakon insbesondere die Helfer würdigen, die nach dem Tod seines Vaters und während der Vorbereitungen für dessen Staatsbegräbnis wichtige Aufgaben übernommen hatten. Eingeladen sind Repräsentanten verschiedener beteiligter Organisationen. Dass der Monarch persönlich zu dem besonderen Abend bittet, bestätigt der offizielle Kalender des Königshauses. Darin steht: "Seine Majestät der König veranstaltet ein Konzert in der Dreifaltigkeitskirche in Oslo."

Seit dem 28. August 2026 muss die norwegische Königsfamilie ohne Harald auskommen. Im September wurde der verstorbene Monarch mit einem Staatsbegräbnis verabschiedet. Nun soll das Konzert einen weiteren besonderen Moment des Gedenkens schaffen. Der Palast erläuterte die Absicht dahinter mit den Worten: "Mit diesem Konzert möchten der König und die Königin sowie Königin Sonja ihren Dank für den Einsatz im Zusammenhang mit dem Tod und der Beisetzung von König Harald V. zum Ausdruck bringen." Eine wichtige Person dürfte allerdings fehlen: Königin Mette-Marit (53) erholt sich noch immer von ihrer Lungentransplantation im Sommer. Bereits im Oktober hatte der Hof erklärt: "Ihre Majestät die Königin setzt ihre Rehabilitation nach der Lungentransplantation fort und wird bis zum nächsten Sommer grundsätzlich kein offizielles Programm haben." Auch Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) steht nicht auf der angekündigten Gästeliste.

Nicht nur die royalen Verpflichtungen, sondern auch die Wohnsituation von Haakon und Mette-Marit werfen derzeit Fragen auf. Das Königspaar lebt weiterhin auf dem Anwesen Skaugum, doch ob es dort dauerhaft bleiben wird, steht offenbar noch nicht fest. Als Haakon kürzlich das nahe gelegene Fontenehuset Asker besuchte, erkundigte sich die Nachrichtenagentur NTB nach möglichen Umzugsplänen. Eine konkrete Antwort blieb der Monarch schuldig. Weder über einen Abschied von Skaugum noch über eine neue Residenz gibt es bislang offizielle Angaben. Für seine Tochter Ingrid Alexandra steht unterdessen ein anderer Lebensmittelpunkt im Vordergrund. Die junge Thronfolgerin widmet sich hauptsächlich ihrer akademischen Ausbildung und beschränkt ihre Auftritte für das Königshaus auf einzelne Anlässe. Im Februar soll sie ihr Studium an der University of Sydney in Australien fortsetzen.

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Getty Images König Haakon VIII. legt im Storting in Oslo den Amtseid ab, 1. September 2026

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der Eröffnung des 171. Stortings in Oslo

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