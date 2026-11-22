Der Abschied von König Harald V. (†89) hatte einen außerordentlich stolzen Preis: Insgesamt 279,3 Millionen norwegische Kronen kostete die Beisetzung des Monarchen in Oslo. Umgerechnet sind das rund 26 Millionen Euro. Die norwegische Regierung machte die üppige Summe nun in einer Pressemitteilung öffentlich. Als wichtigsten Grund für die hohen Ausgaben nannte sie die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen. Harald war dieses Jahr am 28. August gestorben, gut zwei Wochen später fand die Trauerfeier im Osloer Dom statt. Royals aus aller Welt, ausländische Staatsoberhäupter sowie Regierungschefs reisten an, um sich von dem norwegischen König zu verabschieden. Vor Ort verfolgten zudem Hunderte Journalisten das historische Ereignis. Nach der Zeremonie zeigte sich König Haakon VIII. (53) gemeinsam mit seiner Familie der Bevölkerung.

Wegen der außergewöhnlich zahlreichen hochrangigen Gäste aus dem Ausland stufte die Regierung die Beisetzung als besonderes Ereignis ein. Entsprechend aufwendig fielen auch die Schutzmaßnahmen aus, die einen Großteil der entstandenen Kosten verursachten. In der Pressemitteilung heißt es diesbezüglich: "Dies war eine der größten Zusammenkünfte ausländischer Staatsoberhäupter, Regierungschefs und königlicher Gäste bei ein und derselben Veranstaltung in der norwegischen Geschichte." Zu den Trauergästen gehörten beispielsweise sämtliche erwachsenen Mitglieder der schwedischen Königsfamilie. Auch Johan T Lindwall, Chefredakteur von Svensk Damtidning, war in Oslo und beschrieb die Atmosphäre in einer Kolumne für das Magazin: "Es war vollkommen still, und die Menschen standen in Gruppen zusammen, ohne miteinander zu sprechen. Die Menschen standen einfach schweigend da – dies war ein historischer Tag."

Haralds letzter Weg hatte mit einem Trauerzug begonnen, der vom Königsschloss bis hin zum Osloer Dom führte. In der Innenstadt waren dafür bestimmte Bereiche freigegeben, von denen aus die Bürger die Prozession mitverfolgen konnten. Wer keinen direkten Blick auf den Zug hatte, konnte die Zeremonie trotzdem auf einer Großbildleinwand im Schlosspark sehen. Nach dem Abschied trat die Königsfamilie in sich geschlossen auf: Angekündigt war, dass sich neben König Haakon VIII. auch Königin Sonja (89), Königin Mette-Marit (53), Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) gemeinsam den versammelten Menschen zeigen würden. Für Haakon war es einer der ersten großen öffentlichen Auftritte als das neue Staatsoberhaupt. An seiner Seite stand ebenfalls seine Mutter Sonja, die nach dem Tod ihres Ehemannes Abschied von ihm nehmen musste.

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Imago König Harald V. an der Königlichen Oper in Stockholm, Juni 2026

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Getty Images Sarg von König Harald V wird im Trauerzug vom Königsschloss zum Osloer Dom gefahren, 9. September 2026

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