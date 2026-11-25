Königin Mette-Marit (53) sorgt für eine Überraschung: Die Ehefrau von König Haakon VIII. (53) nimmt nun doch am Dankeskonzert in der Dreifaltigkeitskirche in Oslo teil. Das geht aus dem offiziellen Kalender des norwegischen Königshauses hervor. Der entsprechende Eintrag wurde allerdings erst kurz vor Beginn der Veranstaltung um 18 Uhr geändert, wie Dagbladet berichtet. Bis dahin war die Royal im Programm nicht als Teilnehmerin aufgeführt. Durch die kurzfristige Änderung steht nun fest, dass Mette-Marit den Abend gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter verbringen wird.

Das Konzert hat einen besonderen Anlass: Es ist all jenen Helfern gewidmet, die die Königsfamilie nach dem Tod von König Harald V. (†89) und im Rahmen seiner Beisetzung unterstützt hatten. Wie das norwegische Königshaus laut Dagbladet mitteilte, gehören Vertreter zahlreicher Organisationen und Einrichtungen zu den geladenen Gästen. Sie alle hatten rund um die Trauerfeier unterschiedliche Aufgaben übernommen. Haakon hatte persönlich zu dem besonderen Abend eingeladen. Der Palast erklärte dazu: "Mit diesem Konzert möchten der König und die Königin sowie Königin Sonja ihren Dank für den Einsatz im Zusammenhang mit dem Tod und der Beisetzung von König Harald V. zum Ausdruck bringen."

Für die Royals hat das Konzert auch eine sehr persönliche Bedeutung. Mit Harald verlor Haakon seinen Vater, Sonja ihren Ehemann und Mette-Marit ihren Schwiegervater. Der Monarch war am 28. August 2026 im Alter von 89 Jahren gestorben. Nach seinem Tod bestieg sein Sohn als König Haakon VIII. mit Mette-Marit an seiner Seite den norwegischen Thron. Der Abschied von Harald wurde anschließend mit großem Aufwand gestaltet und von einer kostspieligen Beisetzung begleitet. Das Dankeskonzert dürfte nun einen würdigen und emotionalen Abschluss der gemeinsamen Trauerzeit bilden.

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo

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Getty Images König Haakon VIII., Königin Mette-Marit, Königin Sonja, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus

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