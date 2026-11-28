Rund drei Monate nach dem Tod von König Harald V. (†89) gibt sein letzter Wille erstmals genauere Einblicke darin, wie ein Teil seines Privatvermögens verteilt werden soll. Aus Unterlagen, die dem norwegischen Sender TV 2 vorliegen, geht hervor, dass die drei privaten Anwesen Kongsseteren, Prinsehytta und Mågerø nicht unter mehreren Erben aufgeteilt werden. Stattdessen soll jede der Immobilien komplett an eine einzige Person gehen. Wer welches Anwesen bekommt, erfährt die Öffentlichkeit jedoch nicht, denn die Namen der Begünstigten sind in den Dokumenten geschwärzt. Somit ist weiterhin unklar, wie Harald diesen Teil seines Privatvermögens auf seine Witwe Königin Sonja (89) sowie seine Kinder König Haakon VIII. (53) und Prinzessin Märtha Louise (55) verteilt hat. Sonja wird als mögliche Empfängerin von Mågerø gehandelt. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. Das Testament liefert damit zwar neue Informationen zur geplanten Aufteilung, hält die entscheidenden Namen der Erben aber geheim.

Unterschrieben hatte König Harald sein Testament schon am 24. Juni 2025. Das war gut ein Jahr vor seinem Tod am 28. August 2026. Ein Detail in den Papieren sorgt nun für Spekulationen: Laut dem Newsportal soll die Übertragung von Mågerø nicht registriert werden. Der Sender sieht darin einen möglichen Hinweis auf Sonja, die bereits vorher eine Verbindung zu dem Anwesen hatte. Auch über die beiden anderen Immobilien wird gerätselt. Königshausexperte Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen hält es für denkbar, dass Kongsseteren und Prinsehytta an Haakon gehen. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber auch dafür nicht. Um beträchtliche Werte geht es in jedem Fall: Immobilienmakler Terje Tinholt bezifferte den Gesamtwert der drei Anwesen im Auftrag des norwegischen Wirtschaftsportals E24 auf etwa 37 Millionen Euro. Darüber hinaus soll Haralds privater Nachlass Fonds und Wertpapiere umfassen. Eine vollständige, von offizieller Seite veröffentlichte Übersicht über das Vermögen liegt bisher jedoch nicht vor.

Vor drei Wochen war noch offen gewesen, ob Harald ein Testament hinterlassen hatte. Damals stand deshalb die gesetzliche Erbfolge im Raum: Ohne letzten Willen hätte Sonja grundsätzlich ein Viertel des privaten Nachlasses zugestanden. Haakon und Märtha Louise hätten jeweils 37,5 Prozent erhalten. Haralds Enkel hätten dagegen zunächst keinen direkten gesetzlichen Anspruch gehabt, solange ihr jeweiliger Elternteil lebte. Der König hätte sie aber testamentarisch bedenken oder ihnen schon zu Lebzeiten etwas schenken können. Ob das geschehen war, war damals nicht öffentlich bekannt gewesen. Dass eine königliche Erbteilung auch ungewöhnlich ablaufen konnte, hatte Harald selbst erlebt. Nach dem Tod seines Vaters König Olav V. im Jahr 1991 hatte er dessen Nachlass mit seinen Schwestern Prinzessin Ragnhild und Prinzessin Astrid geteilt. Laut Dagbladet war ein Teil der Kunstsammlung dafür in drei Gruppen aufgeteilt worden. Anschließend hatte das Los entschieden, wer welche Gruppe bekam.

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Imago König Harald V. an der Königlichen Oper in Stockholm, Juni 2026

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Imago König Haakon bei der Trauerprozession für König Harald in Oslo

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