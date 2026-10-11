Zwei Todesfälle veränderten Ben Afflecks Blick aufs Leben

Der Tod seiner beiden Eltern innerhalb weniger Wochen hat bei Ben Affleck (54) den Blick auf die eigene Lebenszeit verändert. Sein Vater Timothy starb im April 2026, seine Mutter Chris Anne folgte am 2. Juni mit 83 Jahren. Im Interview mit GQ sprach der Schauspieler darüber, welche Gedanken die Verluste bei ihm ausgelöst haben. Dabei geht es für ihn auch um die Frage, wie er die ihm verbleibende Zeit verbringen möchte. Seine drei Kinder Violet (20), Fin (17) und Samuel (14) rücken dabei stärker in den Mittelpunkt. "Die bloße Tatsache, dass unser aller Leben sehr vergänglich ist, blickt einem gewissermaßen direkt ins Gesicht", erklärte er dem Magazin. "Und man erkennt: Ja, uns bleibt nur eine bestimmte Zeit."

Früher habe Ben darauf gehofft, mit zunehmendem Alter Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu finden. Nach dem Tod seiner Eltern sei diese Vorstellung jedoch verblasst. Gegenüber GQ erklärte der "Argo"-Regisseur: "Oft ist das Lebensende nicht voller Weisheit und Entschlossenheit. Dinge, die man im Leben nicht geklärt hat, bleiben ungeklärt." Statt nach endgültigen Antworten zu suchen, beschäftigt ihn inzwischen eine andere Frage: "Okay, wie möchte ich den Rest dieser Zeit verbringen? Denn man erkennt, dass davon gar nicht mehr so viel übrig ist." Den Tod seiner Eltern empfindet Ben als schrecklich und sehr traurig, zugleich gehört er für ihn zum natürlichen Lauf des Lebens. Eine Vorstellung bereitet ihm allerdings weitaus mehr Angst: Seine eigenen Kinder zu überleben, wäre nach seiner Aussage das Schlimmste, was er sich vorstellen könne.

Zu seinem Vater hatte Ben nach eigenen Angaben ein kompliziertes Verhältnis. In den letzten Jahren von Timothys Leben seien sich die beiden nicht mehr besonders nah gewesen. Über seine Mutter findet er dagegen besonders warme Worte. Gegenüber GQ sagte er: "Sie war eine großartige Frau, und ihr Tod hat wirklich dazu geführt, dass ich sie und ihr Leben noch tiefer und umfassender wertschätze." Chris Anne hatte früher als Lehrerin gearbeitet. Erst nach ihrem Tod habe sich ihm eine bislang unbekannte, lebenshungrige Seite ihrer Persönlichkeit gezeigt. Sie und Timothy hatten 1969 geheiratet und sich 1984 getrennt, als die Söhne Ben und Casey (51) noch jung waren. Casey Affleck hatte den Tod seines Vaters im September beim Filmfestival in Venedig öffentlich gemacht und seinen Film "Company" beiden Eltern gewidmet. Bens familiärer Fokus liegt nun vor allem auf Violet, Fin und Samuel, die aus seiner Ehe mit Jennifer Garner (54) stammen.

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Getty Images Ben Affleck vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas am 21. November 2025

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Getty Images Ben Affleck und seine Mutter Chris beim Lakers-Spiel gegen die Trail Blazers im Staples Center, Februar 2004

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013