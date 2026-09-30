Ben Affleck spricht erstmals über den Tod seiner Eltern

Zwei Verluste in nur wenigen Wochen: Ben Affleck (54) musste 2026 erst seinen Vater Timothy und dann seine Mutter Chris Anne zu Grabe tragen. Timothy starb im April, Chris Anne am 2. Juni. Jetzt bricht der Schauspieler sein Schweigen. Im Podcast "The Street You Grew Up On" erzählt Ben, wie nah ihm besonders der Tod seiner Mutter geht. Nach ihrem Ableben entdeckte er Briefe, die sie als junge Frau an ihre Eltern verfasst hatte. Was er dort las, überraschte ihn: Vor ihm tauchte eine neugierige, lebenshungrige Frau auf, die Lehrerin werden wollte, eigene Pläne verfolgte und sogar nach Mississippi aufbrechen wollte, um bei Protesten dabei zu sein. Es war ein Kapitel ihres Lebens, das lange vor Bens Geburt spielte und das er bis dahin nie kennengelernt hatte.

Was Ben dabei am meisten traf: Das Leben seiner Mutter hatte mit ihm zunächst nichts zu tun. "Diese Frau hatte 30 Jahre lang ihr ganz eigenes Leben, das überhaupt nichts mit mir zu tun hatte", sagte der Oscarpreisträger im Podcast. Bis dahin war Chris Anne für ihn vor allem die Mutter gewesen, die ihn und seinen Bruder Casey Affleck (51) in den Mittelpunkt stellte. Die Briefe zeichneten dagegen das Bild einer Frau, die "wunderschön und klug und nachdenklich und leidenschaftlich" war. Sie schuftete im Beruf und hielt nebenbei den Haushalt zusammen. Ben gibt zu, dies jahrelang für selbstverständlich gehalten zu haben. Weil sie sich so vollständig um die Familie sorgte, habe er in ihr nie einen eigenständigen Menschen jenseits seiner eigenen Person gesehen. Diese verspätete Erkenntnis habe ihn schlicht überwältigt. "Ich habe auf jeden Fall gelernt, meine Mutter noch mehr zu schätzen und wirklich zu würdigen, was sie geleistet hat, welche Opfer und welches Engagement sie aufgebracht hat und wie umfassend das alles war", so Ben.

35 Jahre unterrichtete Chris Anne an öffentlichen Schulen, bis sie 2008 in Rente ging. In den frühen 1970er-Jahren hatte sie Timothy das Jawort gegeben. 1984 gingen die beiden getrennte Wege, als ihre Söhne Ben und Casey noch klein waren. Aufgewachsen sind die Brüder in Cambridge, Massachusetts. Ein halbes Jahr lang kämpfte Chris Anne gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Kurz vor ihrem Tod mit 82 erfüllte sich noch ein Herzenswunsch: Am 31. Mai 2026 durfte sie dabei sein, als einer ihrer Enkel die Highschool abschloss. Zwei Tage später starb sie friedlich. Ben ist selbst Vater von drei Kindern, Violet, Fin und Sam, die er mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (54) hat. Auch Casey ist Vater: Seine Söhne Indiana und Atticus stammen aus der früheren Ehe mit Summer Phoenix (47).

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Imago Ben Affleck und seine Mutter Chris Anne im Sommer 2024

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Getty Images Ben und Casey Affleck bei einer Filmpremiere in Los Angeles

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Getty Images Ben Affleck und seine Mutter Chris beim Lakers-Spiel gegen die Trail Blazers im Staples Center, Februar 2004