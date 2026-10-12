Emily Armstrong zweifelte an Rolle als Linkin-Park-Sängerin

Emily Armstrong gibt tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt bei ihrem Einstieg bei Linkin Park. In der Dokumentation "Linkin Park: Unshatter" spricht die Sängerin offen über die Zweifel, die sie damals geplagt hätten. 2024 stieß sie zu der Band und trat mit ihren Gesangsparts in die großen Fußstapfen von Chester Bennington (†41). Der Frontmann war 2017 gestorben. Vor allem bei Klassikern wie "In the End", "Numb" und "Crawling" lastete nach eigener Aussage enormer Druck auf ihr. Immerhin können Millionen Fans die Originalversionen in- und auswendig mitgröhlen und verbinden viel mit ihnen. "Bin ich dem überhaupt gewachsen?", habe sie sich immer wieder gefragt. Gegenüber People schilderte sie außerdem, wie sehr die innere Stimme sie damals ausbremste: "Man versucht, sich jeden Grund einzureden, warum man nicht gut genug ist."

Irgendwann habe die Musikerin für sich erkannt, dass ein Kopieren ihres Vorgängers weder möglich noch gewollt sei. "Versuche nicht, wie jemand anderes zu sein. Du bist kein Ersatz. Niemand könnte Chester jemals ersetzen. Mach dein Ding", erklärte sie gegenüber People als ihr Motto. Bei den älteren Songs habe sie sich darauf konzentriert, deren emotionale Wirkung zu bewahren. Schließlich sei es auch ihr als Fan der Band ein Anliegen, von diesen Stücken weiterhin berührt zu werden. Dabei unterstützten sie ihre neuen Kollegen. "Emily, wir wissen, wie du klingst. Wir haben gerade eine Platte aufgenommen. Sei einfach du selbst", hätten sie ihr laut der Dokumentation gesagt. Mike Shinoda erzählt darin, dass die Gruppe nach Emilys Zusage den gesamten Songkatalog durchging und nach Wegen suchte, die großen Hits mit einer neuen Stimme live umzusetzen. Auch Joe Hahn habe sich dafür ausgesprochen, dass die Sängerin einen eigenen Stil entwickeln sollte, statt die Vergangenheit der Band nachzuahmen.

"Linkin Park: Unshatter" zeichnet den Weg der Gruppe, die dieses Jahr als Headliner bei Rock am Ring zu sehen war, zurück zur Musik und auf die Bühne nach dem Tod Chesters im Jahr 2017 nach. Zu sehen sind unter anderem frühe Aufnahmesessions sowie Gespräche der Mitglieder über ihre gemeinsame Zukunft. Offiziell vorgestellt wurde Emily als neue Sängerin im Jahr 2024. Damals stieß auch Colin Brittain als neuer Schlagzeuger zur Truppe. Nur wenige Monate später, im November 2024, erschien mit "From Zero" das erste Album in dieser Besetzung und damit der Auftakt eines neuen Kapitels. Die neue Konstellation der Band und insbesondere der Einstieg der Musikerin spalteten die Fangemeinde allerdings in zwei Lager: Während viele Anhänger begeistert waren, gab es auch kontroverse Stimmen.

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Getty Images Emily Armstrong, Sängerin

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Getty Images Linkin Park, Oktober 2017

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Getty Images Emily Armstrong im September 2024 in New York