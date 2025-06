Linkin Park wird erster Headliner von "Rock am Ring" 2026

Die legendäre Band Linkin Park wird 2026 mit ihrer neuen Frontfrau Emily Armstrong bei den Festivals "Rock am Ring" und "Rock im Park" auftreten. Dies wurde traditionell während des laufenden Festivals am Nürburgring verkündet. In einem aktuellen Instagram-Beitrag auf der offiziellen Seite der Veranstaltung heißt es: "2001, 2004, 2007, 2012, 2014… 2026! Linkin Park kommen nach Hause. Unser erster Headliner für #RAR2026 steht fest – wir haben jetzt schon Gänsehaut." Der Auftritt markiert das sechste Mal, dass die US-Rocker Teil dieser Veranstaltung sind.

Nach dem tragischen Tod ihres Frontmanns Chester Bennington (✝41) im Jahr 2017 war die Zukunft der Band lange ungewiss. Doch mit Emily Armstrong am Mikrofon haben sie ihren Weg zurückgefunden und beeindrucken mit frischer Energie und neuem Sound. Neben ihrem Comeback-Auftritt beim diesjährigen Champions-League-Finale rücken die beiden berühmten Festivals in Deutschland nun als nächster Höhepunkt in den Fokus. Matt Schwarz, Veranstalter von "Rock am Ring", äußerte sich begeistert gegenüber Bild: "Dass Linkin Park 2026 bei uns spielt, bedeutet uns sehr viel – und wir sind glücklich, unseren Fans für das kommende Jahr einen so herausragenden Headliner präsentieren zu können."

Das Jubiläum des Festivals "Rock am Ring", das seit 40 Jahren am Nürburgring stattfindet, wird durch die Rückkehr von Linkin Park zu einem Highlight für Musikfans. In der Vergangenheit hatte die Band bei ihren Auftritten dort eine unvergleichliche Energie freigesetzt. Sängerin Emily Armstrong steht vor der Herausforderung, in Chesters große Fußstapfen zu treten, doch mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz macht sie der Band alle Ehre. Der Ticketvorverkauf für das Festival startet am 10. Juni, und wie jedes Jahr wird ein Ansturm der Fans erwartet. Für viele wird der Sommer 2026 wohl eines der bewegendsten Kapitel in der Geschichte der Rockmusik markieren.

Getty Images Chester Bennington, Sänger

Getty Images Emily Armstrong und Linkin Park im September 2024

Wie fühlt ihr euch bei dem Gedanken, Linkin Park 2026 wieder auf der Bühne von "Rock am Ring" zu sehen? Total begeistert! Das wird eine unvergessliche Rückkehr! Ich weiß noch nicht, ich bin gespannt, wie die neue Dynamik der Band sein wird. Ergebnis anzeigen