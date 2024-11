Rekordstart: Linkin Park erreicht mit neuem Album Platz eins

Linkin Park ist wieder zurück! Mit ihrer neuen Platte "From Zero" legt die Band einen waschechten Rekordstart auf Platz eins der Album-Charts hin. Wie GfK Entertainment bekannt gibt, handelt es sich um ihre mittlerweile sechste Nummer-eins-Platte in den offiziellen Deutschen Charts. Die Musiker landeten damit aber nicht nur an der Spitze, sondern brachen direkt noch einige Rekorde. Mit über sechs Millionen Abrufen ist die besagte Platte das meistgestreamte Album einer Band am Starttag. Zudem erzielte es schon jetzt über 23 Millionen Klicks und ist somit das meistgestreamte Album einer Band in der Startwoche.

Neben diesen beeindruckenden Meilensteinen gelangen den US-Rockern noch weitere historische Rekorde. So erreichte das Album direkt den Gold-Status und legte den Verkaufszahlen zufolge den zweiterfolgreichsten Start des Jahres hin. Lediglich Popstar Taylor Swift (34) gelang es mit "The Tortured Poets Department", noch bessere Zahlen zu erreichen. Im Hinblick auf die Single-Charts sind Linkin Park sogar die erste Band der Geschichte, die es mit drei Songs auf einmal in die Top fünf schaffen konnte.

Nach dem Tod von Frontmann Chester Bennington (✝41) im Jahr 2017 mussten die zahlreichen Anhänger von Linkin Park jahrelang auf neue Musik warten. Seit diesem Jahr ist mit Emily Armstrong aber eine neue Stimme für die Kultband gefunden, weshalb neben den veröffentlichten Songs sogar demnächst eine Tour kommt! Die Künstler gehen 2025 auf Welt-Tournee und geben ihren Fans damit endlich wieder die Chance, sie auf der Bühne zu sehen. Auf Instagram teilte die Gruppe ihre geplanten Konzerttermine: In Deutschland machen sie demnach mit vier Shows Halt.

