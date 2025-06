Nur Stunden vor dem Konzert: Linkin Park sagen Tourstopp ab

Linkin Park haben ihr geplantes Konzert in Bern, Schweiz, nur vier Stunden vor Beginn abgesagt. Die Band befindet sich auf ihrer "From Zero World Tour" und sollte heute Abend ab 19:30 Uhr auf der Bühne stehen. In einer Instagram-Story erklärte die Gruppe: "Mit großem Bedauern müssen wir die heutige Show absagen. Wir hatten ein medizinisches Problem in der Band." Die genauen Umstände oder welches Bandmitglied davon betroffen ist, wurden nicht weiter erläutert.

Die plötzliche Absage sorgte für großen Unmut unter den Fans, von denen viele bereits vor Ort waren. Berichten zufolge soll es bei einigen zu Buhrufen gekommen sein. Die Band versprach jedoch, das ausgefallene Konzert nachzuholen, indem sie es für ihre geplante Europatournee im Jahr 2026 neu ansetzt. "Wir hoffen, das Datum und die Details der Show 2026 in den nächsten Tagen bekannt zu geben", ließ die Band verlauten. Die betroffenen Ticketinhaber sollen laut Watson demnächst von ihren jeweiligen Anbietern kontaktiert werden, um weitere Informationen und Optionen zu erhalten.

Nach dem tragischen Tod von Chester Bennington (✝41) im Jahr 2017 war es einige Jahre still um Linkin Park, ehe die Band sich 2024 mit der neuen Sängerin Emily Armstrong neu formierte. Ihre Rückkehr verlief mit dem Album "From Zero" und der dazugehörigen Welttournee höchst erfolgreich. Für 2025 haben Linkin Park bereits mehrere Auftritte in Deutschland angekündigt: Während die Band bereits in Berlin zu Gast war, folgen im Juli Auftritte in den Städten Düsseldorf und Frankfurt am Main.

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Brittain, Emily Armstrong, Mike Shinoda und Joe Hahn von Linkin Park, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Armstrong und Linkin Park im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images / Kevin Winter Rob Bourdon, Mike Shinoda und Brad Delson bei den American Music Awards 2017

Anzeige