Erster Todestag: Diane Keatons Tochter gedenkt ihrer Mutter

Ein Jahr nach dem Tod von Diane Keaton (†79) erinnert ihre Tochter Dexter Keaton White mit bewegenden Worten an die Hollywoodikone. Die Schauspielerin war am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren gestorben. Auf Instagram veröffentlichte Dexter nun ein privates Foto von ihrer Hochzeit mit Jordan White im Jahr 2021. Auf dem Foto lächeln sich Mutter und Tochter innig an, Diane trägt dabei ihren unverwechselbaren androgynen Look aus Hosenanzug und Hut. "Ein Jahr ohne dich, Mama", schreibt Dexter zu dem Schnappschuss. Die vergangenen zwölf Monate hätten sich für sie gleichzeitig wie gestern und wie eine Ewigkeit angefühlt. "Irgendwie fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen, und zugleich wie eine Ewigkeit", beschrieb sie auf der Plattform ihre Trauer um ihre Mutter.

Besonders schwer fällt Dexter offenbar das Fehlen der vielen gemeinsamen Erlebnisse und der vertrauten Augenblicke im Alltag. In ihrem Instagram-Beitrag machte sie deutlich, wie sehr sie die Nähe zu Diane weiterhin vermisst. "Ich versuche immer noch, mich an eine Welt zu gewöhnen, in der ich dich nicht anrufen kann, dich nicht zum Umarmen bei mir habe und keine Abenteuer mit dir erleben kann", schrieb sie. Ihre Botschaft beendet sie mit den Worten: "Ich liebe dich und ich vermisse dich. Für immer." Auch Dianes Sohn Duke gedenkt seiner Mutter an diesem Tag im Netz. Er teilt gleich drei Erinnerungsfotos, darunter eine gemeinsame Aufnahme in einer Gondel auf den Kanälen von Venedig. "Ich liebe dich, Mama. Ich denke jeden Tag an dich", schrieb er dazu. Diane war nach einer rapiden Verschlechterung ihres Gesundheitszustands an den Folgen einer bakteriellen Lungenentzündung gestorben.

Dexter und Duke sind beide Adoptivkinder der Oscarpreisträgerin: 1996 adoptierte Diane ihre Tochter, fünf Jahre später folgte ihr Sohn. Die Schauspielerin zog ihre beiden Kinder allein groß und war nie verheiratet. Für die vergleichsweise späte Mutterschaft hatte sich die "Annie Hall"-Darstellerin ganz bewusst entschieden. Über diesen Schritt sprach Diane im Jahr 2008 offen im Gespräch mit dem Ladies' Home Journal. "Muttersein war kein Drang, dem ich nicht widerstehen konnte", erklärte Diane damals gegenüber dem Magazin. Vielmehr sei die Familiengründung ein Gedanke gewesen, der sie bereits über einen längeren Zeitraum begleitet habe. "Es war eher ein Gedanke, den ich schon sehr lange gedacht hatte. Also habe ich mich hineingestürzt", führte die Oscarpreisträgerin weiter aus. Ihre Kinder hielt Diane über weite Strecken aus dem Rampenlicht heraus. Zum ersten Todestag zeigen Dexters Hochzeitsaufnahme und Dukes Bilder nun private gemeinsame Momente mit ihrer Mutter.

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Imago Dexter Keaton, Diane Keaton und Duke Keaton bei der Hand- und Fußabdruckzeremonie im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Instagram / mrs.whitenoize Diane Keaton mit Tochter Dexter Keaton

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Instagram / dukekeaton Diane Keaton mit ihrem Sohn Duke Keaton im Arm