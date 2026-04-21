Nachlass von verstorbener Diane Keaton wird versteigert

Diane Keaton (†79) wird noch einmal im großen Rampenlicht stehen – diesmal durch die Dinge, die sie ein Leben lang gesammelt und geliebt hat. Das Auktionshaus Bonhams bringt im Juni in New York und Los Angeles die private Sammlung der im Oktober 2025 verstorbenen Oscarpreisträgerin unter den Hammer. Unter dem Titel "Diane Keaton: The Architecture of an Icon" kommen bei mehreren Terminen Möbel, Kunstwerke, ikonische Mode, persönliche Erinnerungsstücke und Film-Memorabilia der Schauspielerin und Regisseurin in den Verkauf. Das Auktionshaus spricht von einer sorgfältig kuratierten Auswahl, die den unverwechselbaren Geschmack der Hollywoodgröße widerspiegeln soll.

Zu den besonderen Highlights der Versteigerung zählt das originale, noch unbetitelte Drehbuch zu Woody Allens (90) "Der Stadtneurotiker" aus dem Jahr 1977 – dem Film, für den Diane den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann. Auch mehrere Kleidungsstücke von Designern wie Ralph Lauren (86) und Thom Browne sowie von der Schauspielerin selbst angefertigte Collagen stehen zum Aufruf. Die vier Auktionen verteilen sich über knapp zwei Wochen: "Tailored & Timeless" läuft vom 31. Mai bis 9. Juni in New York und online, "At Home with Diane" sowie "Chapters of an Edited Life" starten am 1. Juni in Los Angeles. Den Abschluss bildet am 8. Juni die Live-Auktion "Architecture of an Icon" in New York.

Diane hatte sich über ihre Filmrollen hinaus auch privat eine eigene kleine Welt aus Kunst, Vintage-Möbeln und Modeklassikern aufgebaut. Die Schauspielerin lebte viele Jahre in Los Angeles, wo sie mehrere Häuser liebevoll renovierte und einrichtete – ihre Leidenschaft für Architektur und Interior-Design floss in zahlreiche Projekte ein. Auch in ihrer Familie spielt die Erinnerung an sie eine wichtige Rolle: Ihre Kinder Dexter und Duke hielten die Verbindung zu ihrer Mutter zuletzt mit sehr persönlichen Gesten wach und knüpften dabei an Dianes Kultrolle in "Der Stadtneurotiker" an. Jetzt öffnet sich mit der Auktion ein weiterer Blick in das Zuhause und die ästhetische Welt der Hollywoodlegende, in der sich berufliche Erfolge und ganz private Vorlieben eng miteinander verbanden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Keaton, Dezember 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Keaton mit ihren Kindern Duke und Dexter im Juni 2018