Sarah Paulson (51) hütet ein für sie ganz wertvolles Erinnerungsstück an ihre verstorbene Freundin Diane Keaton (†79): ein Sweatshirt, das sie bis heute nicht gewaschen hat. Im Podcast "The Run-Through with Vogue" erklärte die Schauspielerin jetzt, was hinter dem Kleidungsstück steckt. Sarah trug das Oberteil, als sie Dianes Hand zum letzten Mal hielt. Aus diesem Grund hat es für sie einen ganz besonderen Wert. Seit dem Tod der Hollywoodlegende im Oktober 2025 liegt das Sweatshirt neben ihrem Bett. Gewaschen wird das Sweatshirt auf keinen Fall. "Ich habe einfach das Gefühl, dass ihre DNA darauf ist, und ich will nicht, dass das verschwindet", schilderte die Schauspielerin. Das Sweatshirt ist allerdings nicht die einzige Erinnerung, die Sarah an ihre enge Freundin hat. Nach ihrem Tod ließ sie sich außerdem ein Tattoo mit deren Initialen stechen.

Bis heute hat Sarah das Oberteil kein einziges Mal angerührt. "Es liegt immer noch genau so gefaltet neben dem Bett, wo es seitdem geblieben ist", berichtete sie im Podcast. Neben dem Sweatshirt besitzt die Schauspielerin noch andere Kleidungsstücke von Diane. Ein Stück ist ihr besonders wichtig: "Ich habe einen Hut, auf dessen Innenseite noch Make-up von ihrer Stirn klebt", offenbarte sie. Die beiden Schauspielerinnen kannten sich unter anderem von den Dreharbeiten zu dem Film "Ganz normal verliebt", der 1999 in die Kinos kam. Im Podcast machte Sarah deutlich, wie nah sie ihrer älteren Kollegin stand. Diane war für sie nicht nur eine Kollegin, sondern auch eine enge Vertraute.

Schon im Jahr 2025 hatte Sarah öffentlich über Diane gesprochen. Bei der Women-in-Entertainment-Gala des Hollywood Reporter in Los Angeles sprach sie über ihre verstorbene Freundin. In dem Zuge gab sie auch Einblicke in die letzten Nachrichten, die Diane ihr auf die Mailbox gesprochen hatte. Diane Keaton war am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben.

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Getty Images Sarah Paulson bei den 79. Tony Awards im Radio City Music Hall, New York, am 7. Juni 2026

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Getty Images Diane Keaton und Sarah Paulson, Dezember 2012

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