Ohne Diane: "Familie Stone" kehrt mit Originalcast zurück

21 Jahre nach dem Kinostart von "Die Familie Stone – Verloben verboten!" wird die lang ersehnte Fortsetzung Realität: Sarah Jessica Parker (61) schlüpft für "The Families Stone" wieder in ihre alte Rolle – doch damit nicht genug. Wie Deadline berichtet, kehrt nahezu das komplette Ensemble des Originals zurück. Bestätigt sind unter anderem Dermot Mulroney (62), Rachel McAdams (47), Claire Danes (47), Craig T. Nelson, Luke Wilson (55), Tyrone Giordano, Elizabeth Reaser, Paul Schneider und Brian J. White. Die Dreharbeiten zu dem neuen Weihnachtsfilm sollen noch im Herbst 2026 in New York starten. Wann genau die erste Klappe fällt und wann die Zuschauer in die Kinos strömen dürfen, ist allerdings noch nicht bekannt. Eine Darstellerin wird allerdings schmerzlich fehlen: Diane Keaton (†79), die im Original die Familienmatriarchin Sybil Stone verkörperte, starb am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren.

Ihr Tod wird in der Handlung des Sequels berücksichtigt – die Geschichte der Familie wird ohne Sybil weitererzählt. Denn die Fortsetzung setzt 20 Jahre nach ihrem Filmtod ein. Ein gemeinsames Weihnachtsfest soll Anlass genug sein, die Familie erneut zu versammeln. Anders als 2005 steht diesmal aber nicht Meredith Morton im Mittelpunkt, die von Sarah Jessica gespielt wird. Stattdessen rückt Sybils Witwer Kelly Stone in den Fokus, dargestellt von Craig T. Nelson (82). Er hat sich neu verliebt und lädt seine Partnerin ein, damit sie die Familie kennenlernt. Damit dreht das Sequel die Ausgangsidee des ersten Teils um und erzählt sie aus einer neuen Perspektive. Verantwortlich ist erneut Thomas Bezucha, der sowohl das Drehbuch schreibt als auch Regie führt. Umgesetzt wird das Projekt von Searchlight Pictures.

Mit der Arbeit an der Fortsetzung hatte Thomas bereits vor Dianes Tod begonnen. Nach ihrem Ableben stellte er klar, dass der neue Film ihre Leistung würdigen soll. Die Schauspielerin verlieh dem Original von 2005 als warmherzige, familienverbundene Sybil Stone das gewisse Etwas. Sie erlag einer bakteriellen Lungenentzündung, wie ihre Familie bekannt gab. Im ersten Teil reist Meredith über Weihnachten zur Familie ihres Verlobten Everett – und tritt beim angespannten Kennenlernen von einem Fettnäpfchen ins nächste. Für ihre Darstellung erhielt Sarah Jessica damals eine Nominierung für einen Golden Globe. Die Komödie spielte laut Box Office Mojo bei einem Budget von 18 Millionen US-Dollar (16.062.823 Euro) weltweit rund 92,8 Millionen US-Dollar (82.812.778 Euro) ein und entwickelte sich über die Jahre zu einem Weihnachtsklassiker.

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Imago Rachel McAdams, Diane Keaton und Sarah Jessica Parker in einer Szene aus "The Family Stone – Verloben verboten!" (2005)

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Getty Images Bei der Premiere von "Book Club" in Westwood: Craig T. Nelson am Regency Village Theatre.

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Imago Meredith Morton trifft Everett Stone sowie Amy und Sybil Stone in "The Family Stone"