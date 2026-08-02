Diane Keatons Luxusanwesen findet endlich einen Käufer

Diane Keatons (†79) prachtvolles Anwesen in Kalifornien steht offenbar kurz vor dem Besitzerwechsel: Für rund 23 Millionen Dollar (20 Millionen Euro) soll die luxuriöse Villa der verstorbenen Schauspielerin nun einen Käufer gefunden haben. Wie das Promiportal TMZ berichtet, ist die rund 9.200 Quadratfuß große Immobilie – das sind über 850 Quadratmeter Wohnfläche – seit Freitag unter Vertrag. Das bedeutet, dass sich Käufer und Verkäufer bereits geeinigt haben, der Deal aber noch unter Vorbehalt steht, bis alle Bedingungen erfüllt sind. Die exklusive Luxusvilla wurde von Starmakler Josh Flagg vermarktet, der sich auf hochkarätige Hollywood-Immobilien spezialisiert hat. Das Anwesen umfasst insgesamt fünf Schlafzimmer und acht Badezimmer.

Herzstück des Anwesens ist eine aufwendig gestaltete Designer-Küche, in der sich eine maßgefertigte Kochinsel und Schränke mit Hühnerdraht-Fronten finden. Für besondere Hingucker sorgen dabei mehrere Pendelleuchten, die aus einem alten Hühnerstall stammen und zu edlen Designstücken umfunktioniert wurden. Das riesige Grundstück ist in liebevoll gestaltete Wohn- und Aufenthaltsbereiche unterteilt, die sich über mehrere Ebenen erstrecken. Laut TMZ war die Immobilie bereits vor Dianes Tod auf dem Markt – damals mit einem stolzen Preisschild von knapp 28,9 Millionen Dollar (25 Millionen Euro). Nach einigen Monaten wurde der Angebotspreis gesenkt, das Listing zwischenzeitlich wieder vom Markt genommen und später erneut eingestellt. In den vergangenen Monaten wurde der Preis weiter reduziert, bis nun offenbar ein Käufer bereit war, zuzuschlagen.

Diane war nicht nur für ihre Filmkarriere bekannt, sondern auch für ihre Leidenschaft für Architektur und Interiordesign. Das zeigt sich besonders an diesem Haus, dessen Gestaltung von dem Märchen "Die drei kleinen Schweinchen" inspiriert wurde. Rund 75.000 handverlesene Ziegelsteine aus Chicago bilden das Fundament und prägen den Look des gesamten Anwesens – ein deutliches Zeichen für Dianes Liebe zu außergewöhnlichen Details. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit immer wieder offen darüber gesprochen, wie viel Freude ihr die Renovierung und das Umgestalten alter Häuser bereitete. Diane starb im Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung. Ihr künstlerischer Blick für Materialien, Geschichten und besondere Fundstücke lebt allerdings in vielen der von ihr gestalteten Immobilien weiter.

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Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

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IMAGO / APress Diane Keaton und ihre Kinder Duke und Dexter im Jahr 2018

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Getty Images Mary Steenburgen, Jane Fonda, Candice Bergen und Diane Keaton bei der Premiere von "Book Club: Ein neues Kapitel" in New York, 2023.

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