"Kleines Geheimnis": Elena Carrière gibt Verlobung bekannt

Elena Carrière (30) hat ihre Fans mit einer romantischen Nachricht überrascht: Auf Instagram verkündete das Model, dass es sich mit seinem Partner Nick Mulder verlobt hat. Die frohe Botschaft teilte sie in Form eines Kurzfilms mit dem Titel "A Forever kind of Love". Darin steigt sie zu Nick in ein schwarzes Cabrio, während die beiden gemeinsam durch die Gegend fahren, sich gegenseitig fotografieren und sich vor wechselnden Kulissen küssen. Zum emotionalen Abschluss hält Elena ihre Hand mit dem funkelnden Verlobungsring am Ringfinger in die Kamera und stellt ihrem Partner die Frage: "Für immer?" Seine Antwort fällt ebenso knapp wie eindeutig aus: "Für immer." Ein eingeblendetes Datum offenbart zudem, dass der Antrag bereits länger zurückliegt: Schon am 24. Juni 2025 verlobten sich die beiden. Die Verlobung hielten Elena und Nick also mehr als ein Jahr lang geheim.

Bereits im Vorfeld hatte Elena die Enthüllung auf Instagram mit den Worten angekündigt: "Wir haben ein kleines Geheimnis für uns behalten..." Der Clip ist wie ein Filmtrailer inszeniert und erinnert mit seinen romantischen Szenen an eine Liebeskomödie. Untermalt werden die Aufnahmen vom Song "Everlasting Love". Bevor der Verlobungsring schließlich ins Bild rückt, schaltet die GNTM-Bekanntheit im Cabrio die Musik aus und blickt ihren Partner an. Nach dem gegenseitigen Versprechen legt Nick seine Hand, an der ebenfalls ein Ring zu sehen ist, auf ihre. So erfahren die Follower erst jetzt von dem Heiratsantrag, der bereits lange zurückliegt, und können nachträglich am Verlobungsglück des Paares teilhaben.

Dass Elena private Einblicke in ihr Liebesleben nur selten öffentlich macht, zeigte sich bereits zuvor. Erst rund acht Monate vor der Verlobungsverkündung präsentierte sie das Gesicht ihres Partners zum ersten Mal – obwohl die beiden zu diesem Zeitpunkt bereits seit etwa zweieinhalb Jahren ein Paar waren. "Hier bist du. Ich kann es kaum glauben, dass bereits 2,5 Jahre mit dir verflogen sind", schrieb die Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière (76) damals auf Instagram. Gleichzeitig erklärte sie, warum sie ihre Beziehung so lange aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte: "Ich habe jeden einzelnen privaten Moment genossen, aber ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem ich dich nicht mehr NUR für mich alleine haben kann. Irgendwann musste ich dein Gesicht der Welt zeigen." Als Elena Nick im Februar erstmals öffentlich zeigte, waren die beiden dem nun veröffentlichten Datum zufolge bereits verlobt.

Anzeige Anzeige

Instagram / elenacarriere Elena Carrière und ihr Partner Nick Mulder

Anzeige Anzeige

Instagram / elenacarriere Nick Mulder und Elena Carrière

Anzeige Anzeige

Instagram / elenacarriere Elena Carrière zeigt ihren Freund Nick Mulder, Februar 2026