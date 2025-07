Deshalb zögerte Elena Carrière Intimitäten beim Daten heraus

Elena Carrière (28) hat mit einem besonderen Dating-Tipp ihre Fans begeistert. Auf Instagram erklärte die Schauspielerin, dass sie mindestens sechs Wochen wartet, bevor sie mit einem neuen Partner intim wird. Für Elena ist diese Regel ein Schutzmechanismus, um nicht voreilig Bindungen einzugehen, die lediglich auf körperlicher Anziehung beruhen. Sie erklärte, dass sie dadurch vermeiden möchte, durch Hormone, die beim Sex ausgestoßen werden, "blind für die negativen Eigenschaften" einer Person zu werden.

Die GNTM-Bekanntheit erklärte weiter, dass ihre Methode dazu beitrage, sich in der Anfangsphase des Datings auf wichtige innere Werte zu konzentrieren. Intellektuelle und emotionale Kompatibilität stehen für sie an erster Stelle, bevor körperliche Nähe ins Spiel kommt. Ihre Fans zeigen sich von diesem Ansatz beeindruckt. In den Kommentaren auf Instagram lobten einige ihre Offenheit und wünschten sich, diesen Hinweis früher gehört zu haben. Die 28-Jährige ist seit Sommer 2024 glücklich vergeben. Ihre Beziehung hält sie jedoch weitgehend privat und teilt nur sparsam Einblicke ihres Glücks mit ihrem Partner.

Vor wenigen Tagen machte Elena ihrem Freund jedoch online eine süße Liebeserklärung. Das Model teilte mehrere Pärchenfotos und widmete dem Unbekannten liebevolle Zeilen. "Seit ich ihn kenne, habe ich mich oft gefragt: Wie habe ich es verdient, schon so früh die Liebe meines Lebens zu treffen und damit den tollsten Menschen überhaupt an meiner Seite zu haben?", schwärmte sie von der Beziehung. Für Elena sei ihr Partner ihr Zuhause und ihr Gefühl von Sicherheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / elenacarriere Elena Carrière im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / elenacarriere Model Elena Carrière mit ihrem Partner

Anzeige