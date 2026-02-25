Elena Carrière macht Krebs ihres Vaters Mathieu öffentlich

Elena Carrière (29) hat in einem Interview mit Bunte erstmals über die Krebserkrankung ihres Vaters Mathieu Carrière (75) gesprochen. Die Influencerin verriet dabei, dass der Schauspieler an Prostatakrebs erkrankt ist. Anlass für die Enthüllung war die Vorstellung ihres neuen Partners Nick Mulder, mit dem sie seit einem sonnigen November-Spaziergang zusammen ist. Auf die Frage, wie das erste Treffen zwischen ihrem Vater und ihrem Freund verlaufen sei, erklärte Elena: "Mein Papa hat ein ganz wunderbares Herz und ist sehr viel ruhiger und zugewandter geworden, seit er an Prostatakrebs erkrankt war. Er ist richtig altersmilde."

Die Beziehung zwischen Nick und Mathieu entwickelte sich besser als erwartet. "Es war leichter, als ich es mir ausgemalt hatte", berichtete Nick über das Kennenlernen mit seinem Schwiegervater in spe. Elena ergänzte: "Nick und er verstehen sich wirklich total gut. Sie lieben es, zusammen Schach zu spielen." Auf weitere Details zur Krebsdiagnose ihres Vaters ging die Influencerin nicht ein. Auch Mathieu selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu seiner Erkrankung geäußert. Im vergangenen Jahr hatte er gegenüber Bild noch gesagt: "Ich finde es ein Riesen-Glück, noch da zu sein. Jeder Tag, an dem ich aufwache, ist ein Geschenk."

Schon vor einigen Jahren war deutlich zu spüren, wie stark das Band zwischen Elena und ihrem Vater ist. Im Gespräch mit Bild schwärmte die Laufsteg-Schönheit damals: "Mathieu ist zu meinem besten Kumpel geworden, wir streiten uns nie. Und wir reden über alles, es gibt keine Tabus." Auch bei Liebesfragen habe sie gerne seinen Rat eingeholt. "Ich hole mir sogar manchmal Beziehungstipps", erzählte sie damals offen. Auch der Schauspieler selbst zeigte sich immer stolz auf seine Tochter. "Ich habe mit keinem anderen Menschen ein vertrauteres Verhältnis und ich bin froh, dass Elena mich ins 21. Jahrhundert führt", sagte er lachend.

Imago Matthieu und Elena Carrière, Februar 2020

Instagram / elenacarriere Model Elena Carrière mit ihrem Partner

