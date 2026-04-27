Papas Krebsdiagnose publik gemacht: Elena Carrière bereut es

Elena Carrière (29) blickt kritisch auf einen Moment zurück, den sie am liebsten ungeschehen machen würde: Vor einigen Wochen hatte die GNTM-Bekanntheit auf dem roten Teppich in einem Gespräch beiläufig erwähnt, dass ihr Vater Mathieu Carrière (75) an Prostatakrebs erkrankt ist – und dessen Diagnose damit ungewollt öffentlich gemacht. Nun äußert sich das Model erneut und zeigt sich selbstkritisch über diesen Vorfall. Gegenüber Frau im Spiegel erklärt sie: "Ich dachte fälschlicherweise, das wäre öffentlich bereits bekannt. Es war nicht meine Sache, seine Geschichte zu erzählen."

Trotz des Fauxpas habe Mathieu ihr jedoch nichts übel genommen. "Mein Vater ist nie sauer. Und zum Glück geht es meinem Papa ja gut! Das ist das Allerwichtigste!", so Elena. Sie berichtet außerdem, wie sehr die Erkrankung den Schauspieler verändert habe: "Er ist sanfter und ruhiger geworden, hat viel von seiner Konfrontationslust abgelegt. Papa hat ein ganz wunderbares Herz", schwärmt die 29-Jährige und fügt hinzu: "Er ist bekannt für seine enorme Großzügigkeit – egal ob Zeit, Interesse, Geld und Empathie. Er ist ein Menschenfreund."

Die enge Bindung zwischen Vater und Tochter zeigt sich auch darin, dass Elena und Mathieu zuletzt gemeinsam in den Oman gereist sind. "Das war eine wunderschöne Vater-Tochter-Reise. Wir haben tolle Ausflüge gemacht, sind stundenlang durch die Wüste gefahren – Rückenschmerzen inklusive", erzählt sie. Dabei schwärmt sie von ihm als Reisebegleiter: "Mein Papa kann spannend erzählen, weiß so viel über Kultur, Politik und Geschichte. Er ist glücklich, wenn er die Natur hat, ein Buch und seine Zigaretten." Von Mathieu habe sie außerdem eine wichtige Eigenschaft mitbekommen: "Papa war es immer egal, was fremde Leute von ihm denken. Es ist gut, dass ich dieses dicke Fell von ihm geerbt habe."

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Instagram / elenacarriere Mathieu und Elena Carrière

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Instagram / elenacarriere Elena und Mathieu Carrière, Dezember 2025

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Instagram / elenacarriere Mathieu und Elena Carrière, Dezember 2025