Elena Carrière zeigt erstmals Gesicht ihres Partners Nick

Elena Carrière (29) hat auf Instagram zum ersten Mal das Gesicht ihres Partners Nick Mulder gezeigt. Die ehemalige "GNTM"-Kandidatin und Unternehmerin postete eine ganze Reihe von Pärchenfotos, auf denen die beiden gemeinsam zu sehen sind. Bisher hatte die Unternehmerin ihren Freund zwar schon auf Bildern gezeigt, sein Gesicht dabei aber stets verborgen gehalten. "Hier bist du", schrieb die Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière (75) zu den Aufnahmen. "Ich kann es kaum glauben, dass bereits zweieinhalb Jahre mit dir verflogen sind." In ihrem Partner habe sie ihren Seelenverwandten gefunden, "von dem ich nie wusste, dass ich ihn mir gewünscht hätte", schwärmte sie weiter.

Die Influencerin verriet auch den Grund für ihren Schritt, die Beziehung nun endlich öffentlich zu machen. "Wie einige von euch wissen, haben wir gemeinsam ein Unternehmen gegründet, was bedeutet, dass jeder Nick jetzt online finden kann und sieht, wer er ist", erklärte Elena. Bereits im Oktober 2025 hatte sie die Marke "solio" gemeinsam mit ihrem Freund angekündigt. "Ich habe jeden einzelnen privaten Moment genossen, aber ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem ich dich nicht mehr nur für mich alleine haben kann. Irgendwann musste ich dein Gesicht der Welt zeigen", schrieb sie weiter in ihrem Post.

Kennengelernt haben sich die beiden über eine Online-Dating-Plattform, wie Elena kürzlich im Interview mit dem Magazin Bunte verriet. Ihre Mutter hatte damals ein Profil für sie angelegt, weil sie der Meinung war, "es gehe so nicht weiter", weil ihre Tochter "absolut nicht glücklich war". Beim zweiten Date habe es dann richtig gefunkt zwischen den beiden. Nick, der von Beruf Start-up-Unternehmer ist, wusste damals nicht, "wer Elena ist oder dass ihr Vater ein berühmter Schauspieler ist. Ich habe ja noch nicht einmal Instagram", gestand er. Mit ihrem Vater verstehe sich ihr Partner "total gut. Sie lieben es, zusammen Schach zu spielen", erzählte Elena. Das gemeinsame Unternehmen sei vorerst ihr "Baby", erklärte Nick: "Elena ist aktuell noch dagegen, Mutter zu werden. Also haben wir uns erst mal für ein anderes gemeinsames Baby entschieden."

Instagram / elenacarriere Elena Carrière zeigt ihren Freund Nick Mulder, Februar 2026

Instagram / elenacarriere Elena Carrière und ihr Freund Nick Mulder, Februar 2026

Instagram / elenacarriere Elena Carrière und ihr Freund Nick Mulder, Februar 2026