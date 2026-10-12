Nach 18 Jahren: Christian Eriksen zieht zurück nach Dänemark

Christian Eriksen (34) hat offenbar wieder einen festen Wohnsitz in seiner Heimat: Nach fast zwei Jahrzehnten im Ausland ist der Fußballstar nach Dänemark zurückgekehrt. Wie Ekstra Bladet unter Berufung auf öffentliche Register berichtet, ist der 34-Jährige mittlerweile in einer Villa in Odense gemeldet. Für die Familie ist das Anwesen allerdings nicht neu, denn die Immobilie gehört Christian und seiner Ehefrau Sabrina Kvist Jensen bereits seit 2019. Nun beginnt das Paar dort gemeinsam einen neuen Lebensabschnitt. Zeitlich fällt der Umzug mit einer beruflichen Veränderung zusammen: Erst vor wenigen Wochen verabschiedete sich der Mittelfeldspieler vorzeitig vom VfL Wolfsburg. Damit geht eine lange Phase zu Ende, in der sein Lebensmittelpunkt stets fernab seiner Heimat lag.

Das neue alte Zuhause in Odense hat einiges zu bieten: Laut der dänischen Boulevardzeitung verfügt die Rotsteinvilla über 348 Quadratmeter Wohnfläche und wurde zum Zeitpunkt des Kaufs für 1,94 Millionen Euro angeboten. Bereits früh hatte Christian seiner Heimat den Rücken gekehrt. 2008 wechselte er im Alter von gerade einmal 16 Jahren zum niederländischen Topklub Ajax Amsterdam. Anschließend führte ihn seine Karriere nach England, Italien und schließlich nach Deutschland. Dort endete sein Engagement Ende September 2026: Der Fußballer und der VfL Wolfsburg vereinbarten, den Vertrag ein Jahr vor dem ursprünglich vorgesehenen Ablauf aufzulösen. Ob der Mittelfeldspieler damit auch seine aktive Karriere endgültig beendet, ist bislang unklar. Zu seiner sportlichen Zukunft hat er sich bisher nicht geäußert.

Mit seiner Rückkehr nach Odense ist Christian auch wieder näher an dem Ort, an dem er im Juni 2026 für einen Schreckmoment gesorgt hatte. Bei einem Länderspiel gegen die Ukraine war er auf dem Platz zusammengebrochen. Wenig später meldete sich der Familienvater selbst zu Wort und gab Entwarnung: Ihm gehe es gut und er sei wieder zu Hause bei seiner Familie. Für den VfL Wolfsburg kam er danach in keinem Pflichtspiel mehr zum Einsatz. In dieser Zeit stand ihm seine Ehefrau Sabrina zur Seite, mit der ihn nicht nur das gemeinsame Haus in Odense verbindet, das dem Paar seit 2019 gehört. Auch in gesundheitlich schwierigen Zeiten hielten die beiden fest zusammen.

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Getty Images Christian Eriksen im Trikot des VfL Wolfsburg während des Bundesliga-Spiels gegen Borussia Mönchengladbach, April 2026

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Getty Images Robert Andrich und Christian Eriksen bei der Fußball-EM 2024

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Getty Images Christian Eriksen, Fußballer

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