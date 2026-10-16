Baby Nummer drei: Christian Eriksen ist wieder Papa geworden

Bei Christian Eriksen (34) gibt es Grund zum Jubeln – und das abseits des Rasens. Der Fußballer ist zum dritten Mal Vater geworden. Die frohe Botschaft teilt er mit einem niedlichen Familienfoto auf Instagram. Auf der Aufnahme hält seine Ehefrau Sabrina Kvist Jensen das neugeborene Baby im Arm, dicht an ihrer Seite stehen die beiden älteren Kinder des Paares. Viele Worte verliert der Sportler dazu nicht – sein Familienglück fasst er schlicht mit den Worten "Familie zu fünft" zusammen.

Mehr braucht es offenbar auch gar nicht, denn die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Kommentare von Fans, die der nun fünfköpfigen Familie gratulieren und alles Gute wünschen. Die Freude über den Zuwachs scheint also weit über das eigene Zuhause hinauszugehen. Die Babynews erreicht die Öffentlichkeit in einer bewegten Phase im Leben des Sportlers: Christian ist derzeit vereinslos und arbeitet im Aufbautraining an seiner Rückkehr auf den Platz. Im vergangenen Juni war er im Länderspiel zwischen Dänemark und der Ukraine zusammengebrochen – seitdem steht seine sportliche Zukunft in den Sternen.

Abseits des Rasens hat für Christian und seine Liebsten unterdessen ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Anfang Oktober wurde bekannt, dass die Familie in seine Heimat zurückgekehrt ist. Am 5. Oktober meldete der Mittelfeldspieler seinen Wohnsitz offiziell in der dänischen Stadt Odense an. Mit dem Umzug nach Odense lebt Christian erstmals seit 18 Jahren im Ausland wieder dauerhaft an dem Ort, an dem seine Karriere einst ihren Anfang nahm. Mit gerade einmal 16 Jahren hatte er Dänemark 2008 verlassen, um zu Ajax Amsterdam zu wechseln, später folgten Stationen in London und Mailand.

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Getty Images Christian Eriksen im Trikot des VfL Wolfsburg während des Bundesliga-Spiels gegen Borussia Mönchengladbach, April 2026

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Getty Images Christian Eriksen, Juni 2022

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Getty Images Christian Eriksen, Fußballer