Für Christian Eriksen war die Reise zur WM sein "Traum"!

Für Christian Eriksen (30) hat dieses Turnier eine wichtige Bedeutung. Im vergangenen Jahr hatte der Fußballspieler während eines Spiels der Europameisterschaft einen Herzstillstand erlitten – der Sportler musste sofort auf dem Spielfeld reanimiert werden. Nach seiner Genesung hat er sich in den Sport zurückgekämpft und einen Vertrag bei Manchester United unterschrieben. Jetzt steht ihm ein weiterer großer Moment seiner Karriere bevor.

Mit The Sun sprach der 30-Jährige über den Vorfall und verriet, dass seine Familie stets an erster Stelle stehe. Doch zugleich habe er nie die Leidenschaft am Fußball verloren: "Ich glaube, eines der ersten Gespräche, die ich mit dem Arzt in Amsterdam führte, der an allen Tests teilnahm, handelte davon, dass es mein Ziel sei, bei der Weltmeisterschaft zu spielen, wenn alles gut geht." Seine Rückkehr habe Erik nicht erwartet: "Das war mein Traum zu dieser Zeit. [...] Das hätte ich nie erwartet. Es ist einfach großartig."

Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatte der Mittelfeldspieler ein tolles Comeback hingelegt. Bei einem Länderspiel stand Christian erstmals seit dem Herzstillstand im Trikot der Dänen auf dem Rasen. Er wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und schoss in der 47. Minute ein Tor – die Fans brachen in tosenden Applaus aus.

Getty Images Christian Eriksen, Juni 2022

Getty Images Christian Eriksen beim Training für die dänische Nationalmannschaft, März 2022

Getty Images Christian Eriksen, 2022 in Amsterdam

