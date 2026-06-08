Nach Kollaps: Christian Eriksen meldet sich selbst zu Wort

Nach seinem erneuten Zusammenbruch auf dem Fußballfeld hat sich Christian Eriksen (34) nun selbst zu Wort gemeldet und dabei vorsichtig Entwarnung gegeben. "Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und dass ich zu Hause bei meiner Familie bin", schrieb der 34-jährige Profi des VfL Wolfsburg am Montagabend auf Instagram. Tags zuvor war der dänische Nationalspieler im Testspiel gegen die Ukraine in Odense plötzlich zu Boden gesunken, nachdem er sich an die Brust gegriffen hatte. Der Vorfall hatte sich in der 65. Spielminute ereignet, woraufhin das Spiel beim Stand von 2:1 für Dänemark abgebrochen wurde.

In seinem Statement nannte Christian erstmals auch den genauen Grund für den Vorfall: seinen implantierten Defibrillator. "Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, hatte der Schock meines ICD (Implantierbarer Kardioverter-Defibrillator) große Auswirkungen auf mich und meine Familie", schrieb er weiter. Er dankte außerdem den Mitspielern, dem medizinischen Personal sowie den Ärzten, die ihn über die Jahre betreut haben. Seinen nächsten Schritt hat der Fußballer ebenfalls schon geplant: "Im Moment konzentriere ich mich auf meine Erholung, verbringe Zeit mit meiner Familie, fahre in den Urlaub und spiele Fußball mit meinen Kindern."

In seinem Statement erinnert Christian an einen ähnlichen Vorfall aus der Vergangenheit. Der Hintergrund: Bei der EM 2021 hatte der Mittelfeldspieler im Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und musste auf dem Rasen reanimiert werden. Um seine Karriere fortsetzen zu können, ließ er sich anschließend einen Defibrillator einsetzen. Dass das Gerät aktiv wurde, wertet Christian nicht als Rückschlag, sondern als Zeichen, dass die medizinische Vorsorge funktioniert: "Dank ihrer Expertise hat mein ICD genau das getan, wofür er gemacht wurde: mich schützen, als ich es gebraucht habe." Im Gegensatz zu damals war Christian diesmal rasch wieder bei Bewusstsein und konnte das Spielfeld auf eigenen Beinen verlassen.

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Getty Images Christian Eriksen, Juni 2022

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Getty Images Christian Eriksen, Fußballer

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