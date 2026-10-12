Prinz Christian über Königsrolle: "Surreal, daran zu denken"

Eines Tages wird Prinz Christian (20) Dänemark als König regieren – wirklich greifbar ist dieser Gedanke für ihn offenbar noch nicht. Kurz vor seinem 21. Geburtstag am 15. Oktober sprach der Royal in einem Interview mit der dänischen Tageszeitung Politiken ungewöhnlich offen über seine Zukunft. Auf die Frage, wie es sich anfühlt, eines Tages den Thron zu erben, antwortete er: "Für mich ist es auch surreal, daran zu denken." Dabei weiß Christian natürlich seit seiner Kindheit, welche Aufgabe auf ihn wartet. "Ich weiß das schon seit meiner Kindheit und wurde von meinen Eltern auf diese Aufgabe vorbereitet. Das ist also etwas, worauf ich mich natürlich sowohl freue als auch nervös bin", erklärte er.

Trotzdem scheint Christian seine spätere Rolle nicht ständig mit sich herumtragen zu wollen. "Ich werde bald 21 Jahre alt, und ich weiß, dass dies unter anderem das ist, was meine Zukunft bereithält", sagte er gegenüber Politiken. Im Moment liegt sein Fokus vor allem auf seiner militärischen Ausbildung. Anfang 2025 trat er seinen viermonatigen Wehrdienst im Gardehusarenregiment in Slagelse an, im Juni 2026 wurde er zum Sekondløjtnant ernannt. Im Sommer 2027 soll seine Ausbildung zum Løjtnant abgeschlossen sein. Wie es danach weitergeht, lässt er offen. Auch einen möglichen Auslandseinsatz schließt der Kronprinz nicht grundsätzlich aus. Wenn der Tag der Thronbesteigung irgendwann kommt, will Christian der Aufgabe mit Respekt begegnen. "Aber wenn der Tag kommt, an dem ich an der Reihe bin, werde ich versuchen, diese Rolle so gut wie möglich auszufüllen", erklärte er.

Dass er sich mit dem Thema Krone noch Zeit lassen will, hatte Christian bereits Ende Mai 2026 am Rande des Royal Run in Ringkøbing angedeutet. Damals machte er deutlich, dass er sich noch nicht bereit für den Thron fühle und ohnehin mit vielen Jahren rechne, bevor es so weit ist. Statt seine Zukunft zu überstürzen, lässt er sie lieber Schritt für Schritt auf sich zukommen. Unterstützung bekommt er dabei von seinem Vater. König Frederik X. (58) hatte bereits erklärt, seinen ältesten Sohn bestmöglich auf seine spätere Aufgabe vorbereiten zu wollen. Dass diese Vorbereitung längst begonnen hat, bestätigte Christian nun selbst. Der Weg ist für ihn also klar vorgezeichnet – im Moment stehen für den Kronprinzen aber vor allem seine persönliche Entwicklung und seine Ausbildung beim Militär im Vordergrund.

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Getty Images Kronprinz Christian von Dänemark beim Sommerauftakt der Königsfamilie in Gråsten, 6. Juli 2026

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Getty Images Kronprinz Christian nimmt an der Leutnantsausbildung der dänischen Streitkräfte in Slagelse teil

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Getty Images Die dänische Königsfamilie, Juni 2024