Kronprinz Christian feiert Debüt beim Staatsbankett

Für Kronprinz Christian (21) stand am Montagabend ein ganz besonderer Termin im Kalender: Im Schloss Christiansborg in Kopenhagen nahm der dänische Thronfolger zum ersten Mal an einem Staatsbankett teil. Das berichtet unter anderem Krone.at. Gemeinsam mit seinen Eltern, König Frederik X. (58) und Königin Mary (54), empfing er den vietnamesischen Präsidenten – und das nur vier Tage nach Christians 21. Geburtstag. Bei dem festlichen Termin konnte Christian an der Seite des Königspaares weitere Erfahrungen auf dem diplomatischen Parkett sammeln. Optisch machte der Royal bei seinem Debüt ordentlich Eindruck. Mit seitlich gestylten Haaren erschien er in der roten Galauniform der Königlichen Leibgarde. Auf der Brust des Kronprinzen waren gleich mehrere Auszeichnungen angebracht. Damit präsentierte sich Christian bei seinem Bankettdebüt in einer Uniform, die eng mit seinem derzeitigen Militärdienst verbunden ist. Für den künftigen König war der Abend ein weiterer bedeutender öffentlicher Termin.

Ein Schmuckstück stach dabei besonders hervor: das Großkomturkreuz des Dannebrog-Ordens samt dazugehörigem Bruststern. König Frederik hatte seinem ältesten Sohn die Auszeichnung erst vier Tage zuvor zu dessen 21. Geburtstag verliehen. Bei dem Staatsbankett führte Christian den Orden somit erstmals bei einem großen royalen Empfang vor. Das Großkomturkreuz ist die höchste Stufe des Dannebrog-Ordens und wird ausschließlich an Mitglieder der Königsfamilie vergeben, die bereits Ritter des Elefanten-Ordens sind. Diese Voraussetzung erfüllt der Thronfolger seit seinem 18. Geburtstag im Jahr 2023. Die rote Galauniform, in der Christian beim Staatsbankett auftrat, war übrigens keine Premiere. Bereits auf seinen offiziellen Geburtstagsporträts, die das dänische Königshaus am 15. Oktober veröffentlicht hatte, präsentierte sich der Royal in genau diesem Outfit.

Den Titel des Kronprinzen trägt Christian seit Januar 2024. Damals dankte seine Großmutter Königin Margrethe (86) ab, woraufhin sein Vater als König Frederik X. den dänischen Thron bestieg. Zuvor hatte der Royal einen eher klassischen Weg eingeschlagen: 2024 machte er seinen Abschluss am Ordrup Gymnasium und verbrachte anschließend längere Zeit in Ostafrika. Im Jahr darauf folgte der Start in den Militärdienst beim Gardehusarenregiment in Slagelse, danach nahm Christian die militärische Grundoffiziersausbildung in Angriff. Seit Juni 2026 trägt Christian den Rang eines Leutnants. Derzeit ist er als Zugführer bei der Königlichen Leibgarde tätig und in der Gardekaserne Høvelte eingesetzt. Laut dem dänischen Königshaus soll sein Militärdienst noch bis zum Sommer 2027 andauern.

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Getty Images Ngô Phương Ly, Kronprinz Christian und Mette Frederiksen beim Staatsbankett im Schloss Christiansborg

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Getty Images Ngô Phng Ly, Kronprinz Christian und Königin Mary treffen zum Staatsbankett im Schloss Christiansborg ein

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Kongehuset © Royales Porträt von Prinz Christian, 2026