Ist Kronprinz Christian schon bereit für Dänemarks Krone?

Kronprinz Christian (20) von Dänemark hat sich offen über seine Zukunft als Regent geäußert – und dabei klargemacht, dass er sich noch nicht bereit fühlt, den Thron zu besteigen. In einem Interview mit dem dänischen Sender TV 2 sagte der Royal-Spross, dass noch viele Jahre vergehen werden, bevor er so weit sei. "Ich freue mich darauf, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Irgendwann stehe ich an einem Punkt, an dem ich denke: Jetzt bin ich am richtigen Ort. Es sind noch viele Jahre", erklärte er. Das Interview fand am Rande des diesjährigen Royal Run in Ringkøbing statt, an dem Christian gemeinsam mit seiner Familie teilnahm.

Für das Laufevent unterbrach Christian eigens eine zehn Tage lange Militärübung im Rahmen seiner Offiziersausbildung. Er absolvierte die Fünf-Kilometer-Strecke in Ringkøbing in 22 Minuten und 22 Sekunden – und kehrte noch am selben Abend zum Militär zurück. Auf die Frage, wie es sich anfühle, seinen Alltag beim Militär für königliche Pflichten zu unterbrechen, antwortete Christian gegenüber TV 2, dass es "Dinge gibt, die man tun muss, und Dinge, die man tun möchte" – beides genieße er.

Kronprinz Christian ist der älteste Sohn von König Frederik und Königin Mary (54) und wurde im Oktober 2005 geboren. Er ist damit der direkte Thronfolger Dänemarks. Seine Offiziersausbildung beim Militär ist Teil seiner Vorbereitung auf die Aufgaben, die ihn als zukünftigen König erwarten. Frederiks eigene Thronbesteigung erfolgte erst im Januar 2024, als seine Mutter Königin Margrethe (86) II. nach mehr als 50 Jahren Regentschaft abdankte.

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Getty Images Prinz Christian, Kronprinz Dänemarks

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Kongehuset Prinz Christian im Mai 2025

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Getty Images Margrethe, Anne‑Marie, Frederik X. und Mary beim Konzert der Livgarde zu Margrethes 86. Geburtstag im Innenhof von Schloss Fredensborg