König Frederik wieder weg: Kronprinz Christian übernimmt

König Frederik X. (58) legt erneut eine Pause von seinen royalen Pflichten ein und hält sich offenbar im Ausland auf. Wohin der dänische Monarch gereist ist, verrät der offizielle Kalender des Königshauses aber nicht. Während seiner Abwesenheit übernimmt sein Sohn Kronprinz Christian (21) erneut die Amtsgeschäfte. Der Thronfolger fungiert laut Ekstrabladet von Freitag, dem 23. Oktober 2026, bis einschließlich Samstag als Regent. Auch Königin Mary (54) hat an diesen beiden Tagen keine öffentlichen Verpflichtungen. Ob sie ihren Mann begleitet, bleibt allerdings ebenso offen wie dessen Reiseziel. Damit rückt Christian einmal mehr vorübergehend an die Spitze des Königshauses, während sein Vater im Ausland weilt.

Vor seiner Auszeit nahm König Frederik X. am Donnerstag noch ganz normal seine königlichen Pflichten wahr. Um 10:30 Uhr weihte er beim Jütländischen Dragonerregiment in Holstebro eine neue Standarte ein. Auch Königin Mary nahm wenige Stunden später um 16 Uhr in Kopenhagen an einer Sitzung des Beratungsgremiums des Queen Mary Centre teil. Von Montag bis Mittwoch empfingen Frederik und Mary zudem das vietnamesische Präsidentenpaar zu dessen Staatsbesuch. Hinter dem Königspaar liegt damit eine arbeitsreiche Woche, in der es an vier Tagen öffentliche Verpflichtungen wahrnahm. Nach der kurzen Auszeit steht für Frederik am 29. Oktober wieder ein Termin im Kalender: In Jagdkleidung wird er in der Gludsted Plantage eine königliche Jagd ausrichten. Mary ist einen Tag später ebenfalls wieder gefragt. Als Vorsitzende der Mary Fonden nimmt sie an der Jahrestagung der dänischen Schulleitervereinigung teil.

Dass Frederik sich einige Tage aus dem Kalender streicht und die Regentschaft vorübergehend an ein anderes Mitglied der Königsfamilie überträgt, ist längst nichts Neues mehr. Bereits Ende April 2026 hatte er seine fünfte Auszeit des Jahres genommen. Damals sprang noch seine Mutter Königin Margrethe (86) ein. "Timeouts sind wichtig, weil wir wahrscheinlich noch mehr zu tun bekommen. Mary und ich haben Interessengebiete, die unsere Anwesenheit in ganz unterschiedlichen Foren im In- und Ausland zunehmend erfordern werden", schrieb er in seinem Buch "Kongeord", das anlässlich des Thronwechsels 2024 erschien. Laut Ekstrabladet kam Frederik 2025 auf elf Reisen und 52 freie Tage im Ausland. Wie viele Auszeiten er zusätzlich innerhalb Dänemarks nahm, ist allerdings nicht öffentlich einsehbar.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik X. und Kronprinz Christian beim Sommerferien-Auftakt in Gråsten, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Kongehuset © Royales Porträt von Prinz Christian, 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress / Christiansfeld Prinz Christian mit seinem Vater Prinz Frederik