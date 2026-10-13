Chuck Lorre erklärt die Angst um Charlie Sheen am Set

Die letzten Drehtage von Charlie Sheen (61) bei "Two and a Half Men" im Jahr 2011 wirken bei den Beteiligten bis heute nach. Produzent Chuck Lorre (73) erinnerte sich jetzt gegenüber E! News daran, wie sehr sich das Team damals um die Verfassung seines Hauptdarstellers sorgte. Für ihn ging es längst nicht mehr um bloßes Fehlverhalten, sondern um eine ernsthafte Gefahr für den Schauspieler und sein Umfeld. "Ich glaube, ich kann für alle sprechen, die damals an der Show gearbeitet haben: Wir hatten Angst, dass etwas Schreckliches passieren würde. Wir hatten Angst, dass Charlie verletzt werden könnte, dass jemand anderes verletzt werden könnte", schilderte der Serienmacher. In seinem neuen Buch "Sitcom" schildert der Produzent den entscheidenden Moment noch einmal in allen Einzelheiten.

"Er konnte sich an keinen seiner Texte erinnern und musste die Möbel benutzen, um sich aufrecht zu halten ... Allen war klar, dass dieser Mann, den wir alle liebgewonnen hatten, in Schwierigkeiten steckte. Ich hatte keine andere Wahl, als die Show zu stoppen", heißt es in einem Auszug, den Vanity Fair veröffentlichte. "Es war also eine sehr, sehr beängstigende Zeit, und ich brauchte viele Jahre, um sie einzuordnen", erklärte er seine Gefühle zu der damaligen Situation. Regisseur Jamie Widdoes berichtete bereits 2023, dass das Team versucht habe, Charlies private Probleme von der Arbeit zu trennen. Das sei immer schwieriger geworden – trotz der großen Sorge aller habe der Schauspieler stets versichert, es gehe ihm gut. Inmitten des öffentlichen Zusammenbruchs des Darstellers folgte schließlich dessen Rauswurf aus der Erfolgssitcom.

Das Zerwürfnis von damals gehört inzwischen der Vergangenheit an: Chuck und Charlie fanden wieder zueinander und standen 2023 für die Serie "Bookie" gemeinsam vor beziehungsweise hinter der Kamera. Hinweise darauf, dass es beim Schauspieler schon vor seinem Aus bei "Two and a Half Men" nicht mehr rundlief, gab es offenbar früh. Nachdem Charlie die Show verlassen musste, übernahm Ashton Kutcher (48) die männliche Hauptrolle in der Sitcom, die noch bis 2015 weiterlief. Doch Charlies Absturz bei "Two and a Half Men" war nur ein Kapitel in einer Karriere, die schon viel früher Fahrt aufnahm. Bevor er zum Sitcom-Gesicht wurde, stand er bereits als junger Schauspieler vor der Kamera.

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Getty Images Chuck Lorre im Februar 2020

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Getty Images Der "Two and a half Men"-Cast 2009

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Getty Images Ashton Kutcher bei der Premiere von "The Beauty" in New York City