Charlie Sheen (61) hat seinen langjährigen Freund und Schauspielkollegen Rob Lowe (62) wegen früherer Attacken im Netz um Verzeihung gebeten. Im Podcast "Mostly Sheen-ius" gestand der "Two and a Half Men"-Star jetzt, während seiner Suchtprobleme mehrere verletzende und ungerechte Beiträge über Rob veröffentlicht zu haben. Rückblickend fand Charlie dafür klare Worte: "Und sie waren gemein und dumm." Die beleidigenden Kommentare stammen nach seinen Worten aus der Zeit vor dem 12. Dezember 2017. An diesem Tag habe er nach eigenen Angaben mit Drogen und Alkohol aufgehört. Umso überraschender fiel Robs Reaktion auf die Entschuldigung aus. Die Attacken von damals seien offenbar nie richtig bei ihm angekommen oder längst in Vergessenheit geraten. Statt seinem Freund die damaligen Äußerungen nachzutragen, habe der Schauspieler darauf vertraut, dass Charlie eines Tages einen anderen Umgang mit seiner Abhängigkeit finden würde. Darüber hinaus habe Rob über viele Jahre hinweg immer wieder für Charlies Genesung gebetet.

Als Charlie noch einmal ungläubig nachfragte, ob Rob die Attacken tatsächlich nie wahrgenommen habe, erklärte dieser im Podcast: "Wenn doch, habe ich sie vergessen, und wenn doch, dachte ich einfach: 'Eines Tages wird er es verstehen.' Und das hast du." Heute leben beide Schauspieler nüchtern. In der Vergangenheit hatten sie jedoch ganz unterschiedliche Ansichten dazu, wie man eine Sucht bewältigt. Charlie war zeitweise überzeugt, seine Abhängigkeit allein durch Willenskraft überwinden zu können. Rob dagegen vertraute auf ein festes Genesungsprogramm. Im Gespräch betonte er erneut, dass dieses Programm ihm das Leben gerettet habe. Zu dessen Grundsätzen gehöre es, für Alkoholkranke zu beten, die weiterhin leiden. Dabei habe er jahrzehntelang an Charlie gedacht. "Und du warst immer mein Mann", offenbarte Rob seinem Freund. Als Charlie verblüfft fragte, ob Rob tatsächlich über Jahrzehnte für ihn gebetet habe, bekräftigte dieser: "Immer. Jedes Mal. Jahre und Jahre und Jahre."

Die Verbindung zwischen Rob und Charlie reicht bis in die 1980er-Jahre zurück, als beide in Hollywood ihren Durchbruch feierten. Wie groß Charlies Wertschätzung für seinen Kollegen war, zeigte sich auch nach seinem Rauswurf bei der Erfolgsserie "Two and a Half Men". Im Jahr 2011 sprach er sich dafür aus, Rob als seinen Nachfolger für die Sitcom zu verpflichten. In einem Interview geriet er damals regelrecht ins Schwärmen und bezeichnete seinen Freund als "einen wunderbaren Menschen" und "einen brillanten Schauspieler". Ganz uneigennützig war die Empfehlung allerdings nicht – zumindest, wenn man Charlies eigenen Worten glaubt. Mit einem Augenzwinkern erklärte er nämlich, er hoffe auf Robs Erfolg in der Serie, weil er selbst schließlich weiterhin bezahlt werde. Tatsächlich übernahm Rob die Hauptrolle damals nicht.

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