Nach Lorre-Seitenhieb spricht Anna Faris über ihre Sucht

Anna Faris (49) zeigt sich von den kritischen Worten des "Mom"-Schöpfers Chuck Lorre (74) tief getroffen. In seinen Memoiren "Sitcom" stellt der Produzent ihre Eignung für die Rolle der genesenden alkoholkranken Christy Plunkett infrage. Zudem deutet er an, ihr Ausstieg nach sieben Staffeln sei nur vordergründig rätselhaft gewesen. Auf Instagram reagierte die Schauspielerin kürzlich offen auf den Seitenhieb: "Uff. Ja, ich habe ein paar Dinge gelesen. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Natürlich tut das weh." Dennoch blickt sie nach eigenen Angaben weiterhin gern auf ihre Zeit bei der CBS-Sitcom zurück. "Chuck gab mir einen Job, den ich liebte, und sieben Jahre lang hielt ich keinen einzigen Tag davon für selbstverständlich", betonte sie. Sie sei stolz und dankbar für die gemeinsamen Erfahrungen.

Zusammen mit ihrer Reaktion gab Anna auch ein persönliches Update: Sie sei seit eineinhalb Jahren nüchtern. Zuvor hatte die Schauspielerin bereits über Depressionen sowie den Zusammenhang zwischen ihrem Alkoholkonsum und ihrer psychischen Gesundheit gesprochen. Dabei zog sie selbst eine Parallele zu ihrer Serienfigur: "Ich war in einer Serie über Genesung, und dann habe ich es selbst durchlebt. Jetzt bin ich gesund, ich arbeite, und ich bin glücklicher, als ich es seit Langem war." Anderen Betroffenen machte sie auf Instagram Mut: "Wenn irgendjemand, der das liest, dort ist, wo ich war, hoffe ich, dass das hilfreich ist. Es wird besser. Ich bin der Beweis." Chuck schreibt in seinem Buch, er habe schon bei der Besetzung Zweifel gehabt, ob Anna zu dem Stoff passe. Wegen seiner schwierigen Erfahrungen mit Charlie Sheen (61) bei "Two and a Half Men" habe er sich aber zunächst vorgenommen, das Privatleben seiner Darsteller nicht zu bewerten.

In "Mom" verkörperte Anna sieben Staffeln lang die alleinerziehende Christy Plunkett, die nach ihrer Suchtvergangenheit um ein stabiles Leben kämpft. Allison Janney (66) spielte ihre Mutter Bonnie, die ebenfalls versucht, nüchtern zu bleiben. Vor der achten und zugleich letzten Staffel verkündete Anna im September 2020 ihren Abschied. Damals erklärte die Schauspielerin lediglich, sich künftig neuen Möglichkeiten widmen zu wollen. Später sprach sie genauer darüber, weshalb sie sich ursprünglich für die Sitcom entschieden hatte: Sie habe sich beruflich mehr Stabilität gewünscht, ihr Älterwerden wahrgenommen und ihre Chancen im Filmgeschäft als begrenzter eingeschätzt.

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Getty Images Anna Faris bei der Paramount Pictures CinemaCon Präsentation im Caesars Palace in Las Vegas, 16. April 2026

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Getty Images Chuck Lorre, Produzent

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Getty Images Charlie Sheen bei der Premiere von "aka Charlie Sheen" im September 2025