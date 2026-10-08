Daniela Katzenberger erklärt die Kürzung ihrer Dokumentation

Daniela Katzenberger (40) hat offenbar genug von den Spekulationen rund um ihre Dokusoap. In ihrer Instagram-Story meldete sich die Realityikone nun selbst zu Wort und erklärte, warum bei VOX zunächst nur sechs neue Folgen von "Daniela Katzenberger" zu sehen sein werden. Zu einem Screenshot eines Promiflash-Artikels richtet sie sich direkt an ihre "Hater" und schreibt: "Nein, die Staffel wird nicht gekürzt, weil ich so scheiße bin." Der eigentliche Grund ist deutlich unspektakulärer: Die Staffel wird aufgeteilt. Statt wie ursprünglich geplant am 9. Oktober geht es bei VOX erst am 23. Oktober 2026 los. Nach den ersten sechs Folgen ist dann über die Weihnachtszeit Pause, bevor die Dokusoap im Frühjahr 2027 weitergeht.

Auch VOX hatte die Programmänderung zuvor auf Instagram verkündet und von "programmplanerischen Gründen" gesprochen. Dabei stellte der Sender klar, dass 2027 "weitere neue Folgen" kommen werden – ein konkreter Termin wurde allerdings nicht genannt. Dass es im Frühjahr tatsächlich weitergeht, bestätigte damit offenbar Daniela höchstpersönlich, wie TV Movie berichtet. Ihren "Hatern" ließ die 40-Jährige dabei noch eine gewohnt schlagfertige Botschaft zukommen: "Keine Sorge, ihr kommt schon noch in den Genuss, die Sendung heimlich zu gucken, um dann aber alles zu wissen, was drin vorkam", scherzt sie. Zum Schluss gibt es von der "Katze" nur noch ein knappes: "Ende der Durchsage."

Auch inhaltlich dürfte es bei der "Katze" wieder alles andere als langweilig werden. Zum Auftakt geht es gemeinsam mit ihrer Mutter Iris Katzenberger (59) und einem Freund zum Campen an den Gardasee. Eigentlich soll die Reise an frühere gemeinsame Urlaube erinnern und für entspannte Familienstimmung sorgen. Doch daraus wird offenbar schneller als gedacht ein Abenteuer: Ein Fehler bei der Buchung bringt die Urlaubspläne gehörig durcheinander und sorgt für den ersten Ärger. Die Fans dürfen sich damit auch in der neuen Staffel auf eine Mischung aus Familienchaos und jeder Menge Katzenberger-Humor freuen. Die zunächst sechs neuen Folgen laufen ab dem 23. Oktober immer freitags ab 20:15 Uhr als Doppelfolge bei VOX. Auf RTL+ sind sie jeweils bereits eine Woche vorher abrufbar.

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RTL Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

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