Daniela Katzenberger (40) setzt bei der Erziehung ihrer Tochter Sophia Cordalis (11) auf viel Freiheit statt auf starre Vorgaben. Im Gespräch mit Bild verriet die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, wie sie und ihr Ehemann Lucas Cordalis (59) ihren Familienalltag im Südwesten Mallorcas organisieren. Starre Regeln wie feste Schlafenszeiten gibt es dabei offenbar nicht. Ob Sophia um 21 Uhr oder fünf Minuten später ins Bett geht, ist für die Kultblondine nebensächlich. Ihre Tochter entscheide selbst, wann sie müde ist. Dann gehe sie eigenständig schlafen, nachdem sie sich die Zähne geputzt und sich um ihre Pflege gekümmert habe. Als besonders strenge Mutter sieht sich die TV-Bekanntheit demnach nicht. "Ich bin keine Dinkel-Daniela, eher so ein Freigeist-Freak – oder pädagogisch richtig ausgedrückt: Ich versuche, meine Tochter bedürfnisorientiert zu erziehen. Ich bin kein Fan davon, ein Kind halb tot zu regeln", stellte sie im Interview klar. Obwohl sie und Lucas ganz unterschiedlich aufgewachsen sind, ergänzen sich die beiden laut Daniela bei der Erziehung gut. Die Aufgaben seien klar verteilt. "Ich bin in der Erziehung definitiv lockerer als Lucas. Er erledigt die klassischen Familienwerte und ich den Rest", erklärte sie gegenüber dem Blatt.

Neben ausreichend Freiraum spielt für die TV-Bekanntheit auch Toleranz bei der Erziehung eine wichtige Rolle. Schon mit sieben Jahren sei Sophia aufgeklärt gewesen und habe gewusst, was die Begriffe schwul, lesbisch und transgender bedeuten. Unterschiedlichen Lebensformen begegne ihre Tochter heute offen, erzählte die Blondine. Daniela ist außerdem wichtig, für Sophia nicht ausschließlich eine Mutter, sondern auch eine Freundin zu sein, wie sie im Interview betonte. Kritik an dieser Haltung lässt sie nicht gelten. "Falsch, Leute! Irgendwann ist Sophia 18, macht ihr eigenes Ding – und dann will ich immer noch ihre Freundin sein und nicht die nervige Mutter, die man endlich los ist", erklärte Daniela, die womöglich bald bei Let's Dance das Tanzbein schwingen könnte, den Grund für ihre Einstellung.

Danielas Vorstellungen vom Familienleben hängen auch mit ihrer eigenen Kindheit zusammen. Nach der Scheidung ihrer Eltern prägten häufige Umzüge, wenig gemeinsame Zeit und schnelle Mahlzeiten ihren Alltag. Auf dem Speiseplan standen unter anderem Milchschnitte, Dosenravioli oder eine Juniortüte von McDonald's. Ihre Mutter Iris Katzenberger (59) zog drei Kinder größtenteils allein groß und betrieb zugleich eine Kneipe in Ludwigshafen. "Ich glaube, Mama hat für ihre Verhältnisse alles gegeben. Aber genau DAS wollte ich für mein eigenes Kind niemals haben", stellte Daniela klar. Lucas erlebte ihrer Schilderung nach hingegen ein klassisches Familienmodell: mit einem liebevollen Vater, einer Mutter, die zu Hause war, gemeinsamen Ausflügen in die Natur und kontrollierten Mathehausaufgaben. Erst durch ihn habe sie kennengelernt, was sie als normale Familie empfindet. Ihre kleine Familie sei heute eine starke Einheit und ihr persönlicher Rückzugsort. Auf Mallorca könne sie abseits ihrer Rolle als "Katze" einfach Daniela sein. "Unsere kleine Familie ist eine echt krass-starke Einheit. Wie eine Betonmauer, meine Katzen-Burg, mein Schutzschild. An uns traut sich keiner ran", schwärmte sie gegenüber der Zeitung von ihrem gemeinsamen Leben mit Lucas und Sophia.

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis im August 2024

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