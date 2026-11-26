Schwingt Daniela Katzenberger (40) etwa bald das Tanzbein bei "Let's Dance"? Mit einem neuen Clip in ihrer Instagram-Story sorgt die Kultblondine jetzt jedenfalls für reichlich Gesprächsstoff. In dem kurzen Clip zeigt sich der Reality-TV-Star in einem markanten Fransen-Jumpsuit und schwingt dazu schwungvoll die Hüften. Sowohl das Outfit als auch die Tanzschritte erinnern stark an die Latein-Performances, die man aus dem bekannten RTL-Format kennt. Zudem sorgt die Kulisse für Spekulationen: Im Hintergrund stapeln sich etliche Stoffbahnen, die ohne Weiteres aus der Kostümabteilung der beliebten Tanzshow stammen könnten. Damit nicht genug: Daniela versieht die Aufnahmen auch noch mit einer rätselhaften Botschaft. "Die schönsten Überraschungen kündigt man nicht an … oder doch??", schreibt sie zu dem Clip. Ausdrücklich bestätigt hat die Blondine eine Teilnahme an "Let's Dance" mit ihrem Beitrag allerdings nicht.

Dass Danielas Name im Zusammenhang mit dem Erfolgsformat fällt, kommt nicht von ungefähr. Dem Vernehmen nach haben die Verantwortlichen schon mehrmals ihr Interesse an ihr bekundet. Bisher lehnte die TV-Persönlichkeit ein Engagement allerdings stets ab. Würde sie sich nun doch zu einer Teilnahme durchringen, stünde ihr ein hartes Stück Arbeit bevor: Auf der Tanzfläche müsste die Influencerin schließlich jede Woche aufs Neue vor der Jury bestehen. Dort sitzen Joachim Llambi (62), Motsi Mabuse (45) und Jorge González (59). Noch ist aber alles offen: Zwar liefert der Instagram-Clip gleich mehrere auffällige Hinweise, eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch bislang weder von Daniela selbst noch von RTL. Ob Daniela also in der kommenden Staffel beim Tanzen zu sehen sein wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Grundsätzlich abgeneigt ist Daniela einem Auftritt bei "Let's Dance" jedenfalls nicht mehr. Bereits im Sommer 2025 hatte sie durchblicken lassen, dass sie sich eine Teilnahme an der Show künftig gut vorstellen könne. Grund dafür war vor allem ihre persönliche Fitnessentwicklung. Nach eigenen Angaben fühlte sich die Katze damals zum ersten Mal körperlich bereit für das anstrengende Tanztraining. "Ich habe jetzt endlich die Fitness und Ausdauer, wo es echt Bock macht", erzählte sie im Gespräch mit DWDL.de. Gegenüber dem Medienportal betonte die Blondine, die vor Kurzem ihr Glücksgeheimnis verriet, außerdem, sie sei "fitter denn je". Mittlerweile bringe sie zudem die nötige Ausdauer mit, um die schweißtreibenden Trainingseinheiten durchzustehen. Bei "Let's Dance" feilen die Prominenten über Wochen hinweg gemeinsam mit ihren Tanzprofis intensiv an den Choreografien, um für die großen Live-Sendungen gewappnet zu sein.

Anzeige Anzeige

Imago Daniela Katzenberger bei der Signierstunde zu "Katze goes Muskelkater" auf der Leipziger Buchmesse 2026

Anzeige Anzeige

RTL Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige