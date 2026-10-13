Julianne Moore feiert die Hochzeit ihres Sohnes Caleb

Julianne Moore (65) und ihre Familie haben ausgiebig gefeiert: Ihr Sohn Caleb Freundlich hat seine langjährige Partnerin Kibriyaá Morgan geheiratet. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Video, das die frisch Vermählten beim gemeinsamen Auszug nach der Trauung zeigt. In Anzug und Brautkleid, mit einem breiten Lächeln im Gesicht und einander an der Hand, tanzt das Paar im Kreis seiner Gäste miteinander. Julianne konnte ihre Begeisterung kaum zügeln: "Es ist passiert! Wir lieben, lieben, lieben euch", schrieb sie zu den Aufnahmen.

Auch der Bräutigam selbst ließ den Tag nach der Feier auf Social Media Revue passieren. Er teilte einige Aufnahmen in seiner Instagram-Story, die die Gäste gemacht hatten. Auch hier wurde das Ehepaar wieder tanzend abgelichtet. Dieses Mal jedoch eng an eng kurz vor dem Anschnitt ihrer vierstöckigen Hochzeitstorte oder beim offiziellen Hochzeitstanz zur Eröffnung der Feier. "Wir haben es getan!", freut sich Caleb in einer weiteren Story.

Caleb und Kibriyaá gehen bereits seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Im August 2024 machte der Promispross seiner Liebsten einen Antrag. Auch diesen Moment feierte Julianne auf Instagram: Sie teilte einen Schnappschuss, auf dem die Turteltauben in die Linse strahlen, während Kibriyaá ihren Verlobungsring präsentiert. "Herzlichen Glückwunsch, Cal und Ki. Wir lieben euch", kommentierte die stolze Mutter. Auch Calebs Eltern verbindet eine lange Beziehung. Julianne hat ihren Sohn und ihre 24-jährige Tochter Liv mit dem Filmemacher Bart Freundlich (56), mit dem sie seit 2003 verheiratet ist.

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Premiere von Echo Valley in New York: Julianne Moore mit ihrem Sohn Caleb Freundlich

Anzeige Anzeige

Instagram / juliannemoore Caleb Freundlich und Kibriyaá Morgan, frischverheiratetes Ehepaar

Anzeige Anzeige

Instagram / juliannemoore Caleb Moore Freundlich und seine Verlobte Kibriyaá im August 2024